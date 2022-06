Madagascar: Accords de financement - Adoption de huit projets de loi par le Sénat

Les sénateurs ont adopté huit projets de loi sur la ratification des accords de financement entre Madagascar et ses différents partenaires techniques et financiers, dans le cadre des séances plénières qui se sont tenues pendant deux jours d'affilée au palais de verre à Anosikely.

Le premier projet de loi porte sur la ratification d'un accord de prêt entre Madagascar et le Fonds Africain de Développement signé le 10 juin 2020 et la participation de l'Etat au capital de la société NEHO concernant le projet hydroélectrique de Sahofika. Ce projet vise à exploiter la rivière d'Onive en installant un barrage dans le district d'Antanifotsy, région de Vakinankaratra et en construisant une centrale hydroélectrique dans le district d'Anosibe An'ala, région d'Alaotra Mangoro.

L'objectif est de produire 192 Mégawatts servant à alimenter le Réseau Interconnecté d'Antananarivo tout en réduisant de l'ordre de 30% l'utilisation de l'énergie fossile par la Jirama. Pour le 2nd projet de loi adopté au Sénat, il concerne la ratification d'un accord de financement signé entre Madagascar et l'Association Internationale de Développement (IDA) le 18 avril 2022, portant une valeur de plus de 803 milliards Ar dont la moitié constitue un don.

Ce financement sera dédié à la réalisation d'un projet de réhabilitation de la RN10 reliant Andranovory et Ambovombe, long de 434 km dans le Sud de l'île ainsi que de la RN31 desservant Ankazobetsiahy et Bealanana d'une longueur de 117 km, dans la partie Nord.

Préparation aux pandémies. Le 3e projet de loi porte sur la ratification de l'accord de prêt toujours entre Madagascar et l'IDA qui a été signé le 18 avril 2022. Ce financement s'élève à plus de 201 milliards Ar en vue de mettre en œuvre le projet de Préparation aux Pandémies et Prestation de services de Santé de Base. Quant au 4e projet de loi adopté par les sénateurs, il concerne la ratification d'un accord de prêt entre Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique, signé le 19 mai 2022.

Ce prêt s'élève à plus de 100 milliards Ar en vue de réaliser le projet d'aménagement du fly-over d'Anosizato, croisement RN1 et RN58A. Parlant du 5e projet de loi qui a été examiné par la Chambre Haute, il concerne la ratification d'un accord de financement entre Madagascar et le Fonds International de Développement Agricole (FIDA) qui a été signé le 01 juin 2022. Ce financement porte une valeur de plus de 36 milliards Ar qui sera alloué pour la mise en œuvre du projet d'appui au relèvement et à la résilience dans les trois régions du Sud.

Quant au 5e projet de loi adopté par le Sénat, il s'agit de la ratification de l'accord de prêt entre Madagascar et le Fonds Africain de Développement (BAD/FAD), signé le 09 juin 2022. Ce prêt s'élève à plus de 63 milliards Ar et sera destiné à financer le projet Pôle Intégré de Croissance et Agro-Industrielle au Sud de Madagascar, dans sa phase I.

Accès à l'eau potable. Par ailleurs, les deux derniers projets de loi adoptés par le Sénat hier concernant la ratification des accords de financement entre Madagascar et l'Association Internationale de Développement ou IDA, ont été signés respectivement le 15 juin 2022 et le 22 juin 2022. Le premier financement s'élève à plus de 438 milliards Ar.

Il sera alloué à la mise en œuvre du projet d'Amélioration de l'Accès à l'eau potable de Madagascar. Quant au 2nd financement, il porte une valeur de plus de 315 milliards Ar qui servira à financer la mise en œuvre du programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l'Est et Australe, phase I, dans le cadre de l'approche programmatique multiphase.