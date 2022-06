Madagascar: Trail - Ut4M Grenoble - Jeannot Avotraniaina et Jean Nelson en lice

Deux athlètes du Crown Athletics Antsirabe représenteront la Grande île à la dixième édition du trail français Ut4M Grenoble. Il s'agit de Jeannot Avotraniaina et de Jean Nelson Raotozafy, respectivement champion de l'UTOP 2022 et 2021.

La course se déroulera du 21 au 24 juillet 2022. Ce sera un baptême de feu pour Avotraniaina qui avait remporté la course mythique de 126 km en 16 h 45 min 31 sec. Ce sera, quant à Nelson, sa deuxième participation. Ce dernier est actuellement au top de sa forme après avoir eu un problème au tendon d'Achille qui a causé son abandon lors de la dernière édition de l'UTOP. Les deux athlètes sont dans la dernière ligne droite de la préparation avant cette course extrême de 172 km et 12 000 m de dénivellation. Ils ont même réalisé une belle performance lors du trail d'Ibity en mi-juin.

Leur club a avoué que " le chemin jusqu'à la ligne d'arrivée sera long, difficile et semé d'embûches mais leur motivation est sans limite. Ce n'est pas parce que ces deux traileurs ont récemment rejoint le Crown Athletics que nous oublions d'où ils viennent. Un grand merci à We Love Trail, l'UTOP - Ultra trail des Ô plateaux, l'Institut Pasteur de Madagascar, Air France et Eric Duforest. On compte sur vous pour prendre soin d'eux à Grenoble ".