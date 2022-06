Madagascar: Futsal - Kick-off Tournament 2022 - L'UCM en quête de son troisième titre

Vingt-quatre équipes se disputent à la quatrième édition du tournoi inter-instituts et universités dénommé " Kick-off Futsal Tournament 2022 ". Les répartitions des poules sont connues.

Ça y est ! Le grand tournoi de football en salle dans la capitale est de retour après deux années de break et de multiples reports. Les ingrédients sont réunis et les organisateurs, tels que l'IEP Madagascar et l'Altitude Business School Madagascar, ont travaillé minutieusement afin que cette édition post-pandémie soit une réussite. Le gymnase couvert de Mahamasina sera le théâtre des festivités pendant six jours, à compter de ce lundi. Au total, 24 équipes se disputent le titre cette année.

Elles se répartissent dans six poules de quatre. Le tirage et la réunion technique se sont tenus hier. La championne en titre, l'équipe de l'UCM est logée dans la poule A avec les équipes de l'ISFPS, l'IST et l'ISPM. La vice-championne, la formation de l'IMGAM est tombée dans la poule E avec le CNTEMAD, l'ISCAM et l'IFT. Quant à l'IUM, la championne de la deuxième édition en 2018, se trouve dans la poule B avec l'IEP, l'ESPA et l'ES-AGRO.

Engouement des jeunes. L'IEP Madagascar par son projet " En-vie de Foot " a lancé avec son club de foot en salle ce tournoi en février 2017. Avec l'émergence du foot à 7 et récemment du futsal, les férus de cette discipline ont trouvé de nouveaux cadres pour assouvir leur passion, plus adaptés au style urbain.

L'objectif est de réunir les différents instituts de la Capitale, de raffermir l'identité de ces instituts participants à travers cette rencontre sportive tout en promouvant, bien-sûr, la vulgarisation du futsal à Madagascar. Il s'agit, également, d'une occasion unique pour les techniciens au niveau de la fédération de repérer les meilleurs joueurs. Pour l'IEP, ce tournoi est, en général, un moyen de montrer l'image d'une jeunesse dynamique et créative.

Ce qui est sûr, c'est que le gymnase de Mahamasina sera débordé de supporters avec l'arrivée d'autres universités et sponsors. Diverses activités comme le contest dribble, le freestyle, le tir de traverse et de multiples animations sont également au programme.