Madagascar: Vol de gasoil à Ambohimanambola - Des " preuves irréfutables " évoquées par la Jirama

Les pertes inexpliquées persistent au niveau de la Jirama malgré les actions de lutte contre les branchements illicites, les fraudes, les vols de gasoil, etc. Pas plus tard que la semaine dernière, la société d'État a une fois de plus constaté un vol de 64 000 litres de gasoil à la centrale thermique d'Ambohimanambola.

D'après un communiqué diffusé hier, les responsables auprès de la Jirama ont soutenu qu'ils renforcent davantage le contrôle et l'assainissement interne et externe pour lutter contre les vols et les gaspillages, dans le contexte financier difficile. " Suivant une plainte déposée par la Jirama, quelques personnes dont deux chauffeurs d'une société de transport, ont été auditionnées et sont, actuellement sous contrôle judiciaire.

Il est à noter que la Jirama détient des preuves irréfutables les impliquant directement. Lesdites preuves sont remises entre les mains de la justice qui procède à l'enquête au fond de l'affaire. La Jirama réitère qu'elle n'accorde aucune tolérance envers quiconque qui commettrait de tels actes, engendrant d'énormes pertes à la société. Nous faisons confiance en la justice et sommes confiants que les zones d'ombre soient éclairées et que justice soit faite ", lit-on dans le communiqué.