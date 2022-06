Gabon: Le Ministre Olivier Nang Ekomiye a lancé les travaux de construction de plus de 400 logements à Akanda

Le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Olivier Abel Nang Ekomiye, accompagné de son collègue des Travaux publics, de l'Equipement et des Infrastructures, Léon-Armel Bounda Balondzi, du Gouverneur de l'Estuaire, Marie Françoise Dikoumba, du Maire d'Akanda, Yvon Patrick Rombogouera, du Secrétaire Exécutif du PAT, a procédé au lancement des travaux de construction d'un lotissement intégré de 421 logements et divers équipements collectifs développés par la Société One Link Holding Group Gabon, représenté par son Directeur Général, Feng Yu Chao. C'était ce 29 juin 2022, dans la Commune d'Akanda, au lieu-dit stade de l'Amitié Sino- Gabonais.

Truelle en main et briques bien ajustées, le Ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Olivier Abel Nang Ekomiye vient de donner le coup d'envoi des travaux de construction d'un lotissement intégré de 421 logements et divers équipements collectifs développés par la Société One Link Holding Group Gabon. Le projet , dira t-il, est le fruit d'une convention née du partenariat entre le gouvernement gabonais et la société chinoise.

Ce projet a été officiellement lancé sous les regards admiratifs

du Ministre en charge des Travaux publics, de l'Equipement et des Infrastructures, Léon-Armel Bounda Balondzi, du Gouverneur de l'Estuaire, Marie Françoise Dikoumba, du Maire d'Akanda, Yvon Patrick Rombogouera, du Secrétaire Exécutif du (Plan d'Accélération et de Transformation (PAT) et bien d'autres autorités venues pour la circonstance.

Le ministre Olivier Abel Nang Ekomiye explique que la cérémonie de ce jour, est une nouvelle occasion de souligner l'importance de la question du logement pour le Président de la République , Ali Bongo Ondimba. Aussi, rassure t-il que "le projet que nous lançons aujourd'hui, se veut avant-gardiste. Car outre la construction des logements baptisés Cité moderne, il inclut l'aménagement des voiries à l'intérieur de la cité, les voies d'accès et les amenées d'eau et d'électricité, ainsi que la construction des locaux à usage commercial qui font défaut dans cette zone"

Prenant la parole à son tour, le Directeur général de la Société One Link Holding Group Gabon, Feng Yuzhao, a souligné qu'avec les orientations précises et l'appui solide du Ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme, de l'accompagnement permanent de la Mairie d'Akanda, le projet " Cité Moderne " a obtenu en mars et en avril de cette d'année respectivement, le permis de lotir et celui de construire. Ce projet, réservé aux Gabonais, concerne la construction de 401 logements type plain-pied et R+1 et 11 bâtiments à usage de commerce R+1.

Le patron de One Link Holding Group Gabon poursuit ses propos en précisant que la construction se divisera en trois phases : la première phase concerne la construction achevée prévisionnelle de 66 logements plain-pied, 29 logements R+1, 3 maisons de relogements et 6 bâtiments à usage commercial, le tout livrable vers juin 2023. La deuxième phase se caractérisera par la construction achevée prévisionnelle de 170 logements plain-pied et, la troisième phase comprendra la construction achevée prévisionnelle de 6 logements plain-pied, 127 logements R+1 et 5 bâtiments à usage commercial. "Il est important de préciser que le rythme de construction s'adaptera aux demandes qui seront faites par les acquéreurs Gabonais" fait savoir le Directeur général de la Société One Link Holding Group Gabon.

Il fait savoir que l'exécution de ce projet nous a conduit à faire de nombreux réajustements, pour tenir compte des effets divers induits par la hausse générale des prix des matériaux et le bouleversement des chaînes d'approvisionnements provoquée notamment par la crise sanitaire au COVID 19 et le conflit armé en Ukraine. Et d'ajouter que "malgré ces difficultés, la société One Link est déterminée à aller au bout du projet, dans le respect des clauses des cahiers des charges, et à livrer les maisons dans les délais prévus par le chronogramme d'exécution, conformément aux exigences du Plan d'Accélération de la Transformation (PAT) (2021-2023)".

Le Maire d'Akanda, Yvon Patrick Rombogouera, heureux d'avoir reçu les membres du gouvernement Ossouka, madame le Gouverneur de l'Estuaire et bien d'autres personnalités politico-administratives dans sa commune, a dit du bien de ce projet de construction des logements. Mais toutefois, il attend juger le maçon au pied du mur.