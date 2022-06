Congo-Brazzaville: Lire ou relire - " Heurs et malheurs de deux Africains de Paris "

Dans son roman épistolaire publié aux éditions LC, l'écrivain Noël Kodia-Ramata met en relief les péripéties de la société africaine, à travers le quotidien de deux immigrés en France.

Deux universitaires africains, Edgar et Anicet, entretiennent une correspondance sur internet pour s'informer de la vie de l'un ou l'autre. Le premier est en séjour dans sa patrie, après de longues années d'études en Europe. Le second, lui, réside en France. Au centre de leurs échanges qui constituent la trame du roman, les deux dévoilent les chroniques de la vie en Afrique et en Europe, avec leur lot de joies et de peines.

Le pays fictif du continent noir, où se déroule l'intrigue, est la Katamalaisie. Pays décrit sous un décor insolite, où sévissent des inégalités sociales et une crise politique presque endémiques. Des retraités qui cumulent des mois sans pension, les étudiants sans bourse, une administration corrompue et inefficace, gabegie, drogue, armement des civils pour des fins politiques, et bien d'autres maux dénoncés semblent caractériser l'Afrique actuelle.

Du côté de la France, la situation est certes plus reluisante, toutefois ce cadre spatiotemporel a aussi sa part de mésaventures, surtout parmi les immigrés africains. Le roman édifie en touchant tous les secteurs de la vie, à la manière d'un miroir promené au long de la route. L'ensemble de la trame du récit montre comment les Africains sont comme pris en sandwich entre leur continent d'origine et l'Occident.

" La télévision nous rapporte des scènes horribles qui se passent en Centrafrique où les militaires massacrent des civils comme pour sauvegarder le pouvoir. Comment peut-on tuer ses propres compatriotes sans avoir des remords ? Et nous sommes parfois surpris que les Blancs nous traitent de sauvages. Depuis ton départ, du côté du métro La Chapelle, le village des immigrants s'est une fois de plus formé. (... ) S'ils avaient su ce qui les attendait ici, ils ne se seraient pas aventurés à traverser désert et mer pour se retrouver ici parqués comme du bétail " (pages 17-18).

Natif du Congo-Brazzaville, Noël Kodia Ramata est auteur d'une dizaine d'ouvrages, dont le premier "Dictionnaire des œuvres littéraires congolaises".