Congo-Brazzaville: Université Denis-Sassou-N'Guesso - Renforcer la formation en architecture sur l'axe Brazzaville-Paris

Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Josué Rodrigue Ngouonimba, s'est entretenu le 29 juin avec le président de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso (UDSN), le Pr Ange Antoine Abena accompagné de l'architecte-urbaniste français, Pascal Chombart Lauwe, dans le but d'améliorer la qualité des formations dans le domaine de l'architecture et de l'urbanisme.

La séance d'échange a été une occasion pour Pascal Chombart Lauwe d'expliquer la démarche et les moyens que l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Belleville peut mettre en place en vue de la bonne réalisation de ce projet. Selon lui, l'objectif est de faire des échanges d'étudiants et d'enseignants dans le domaine de l'architecture d'ici à septembre 2023. Cela concerne également les enseignants qui veulent compléter leur formation.

" Je suis venu aujourd'hui au Congo pour essayer de développer un certain nombre de travaux et le ministre nous a accueillis pour comprendre la démarche de partenariat que nous mettons en place avec l'Université Denis-Sassou-N'Guesso entre l'école d'architecture que vous êtes en train de créer et celle dans laquelle j'enseigne en France, notamment l'Ecole nationale d'architecture de Paris-Belleville ", a indiqué Pascal Chombart Lauwe.

" Au sortir de cet entretien, J'ai bien compris qu'il y avait une vraie volonté de faire, d'échange et de partenariat. C'est un projet qui a été inauguré il y a environ huit mois et on est déjà à pouvoir préparer un accord cadre. En France, nous avons des troisièmes cycles qui sont dans des domaines qui intéressent tout particulièrement ce qui peut se développer sur le Congo ", a-t-il expliqué.

" Nous avons également l'intention de venir au Congo, personnellement je reviendrai pour donner des cours mais également d'autres jeunes enseignants qui auront à compléter leur formation sur l'apprentissage de l'architecture africaine, notamment sur l'habitat car il y a beaucoup de choses à découvrir. Aussi, je souhaite envoyer mes propres étudiants ici pour faire un travail de partenariat dans les années à venir, à l'occasion du développement de votre master dans l'UDSN, pour un échange d'encadrement qui serait franco-congolais ", a ajouté Pascal Chombart Lauwe.