Madagascar: Les citoyens dans l'attente de l'inévitable hausse

Le prix des carburants va augmenter. Tout le monde en a intégré l'idée, mais personne ne se hasarde à avancer un chiffre. Ou du moins, on oscille entre deux fourchettes, l'une très haute et l'autre un peu plus raisonnable, mais quelque soit la décision qui va être prise, cela va faire très mal à notre porte-monnaie.

L'Etat ne laisse filtrer aucune information, mais le couperet va bientôt tomber. Est-ce aujourd'hui ou dans un avenir proche ? En tout cas, la population est résignée, mais soit, longtemps contenue, peut se transformer en une explosion de colère dévastatrice.

Les citoyens dans l'attente de l'inévitable hausse

Comme nous le disions plus haut, le pouvoir a depuis le début de l'année préparé le terrain. Le contexte local pousse inexorablement à ce réajustement des prix du carburant. Depuis trois ans, les automobilistes ont bénéficié d'un tarif inchangé. L'Etat a réussi à calmer les pétroliers qui ont vu leur marge baisser et qui ont continué à s'approvisionner sur le marché international où le baril était côté à un niveau élevé. Les négociations entre le pouvoir et ces fournisseurs ont tourné au bras-de-fer, mais ces derniers ont accepté de jouer le jeu.

Mais on est aujourd'hui arrivé à un moment de vérité. La position de l'État est intenable. Les propos du ministre de l'Energie montrent qu'il est maintenant temps de respecter la vérité des prix, notamment sur les entreprises. La potion sera aussi très amère pour la population. Ces derniers jours, cette dernière a continué à subir les affres du délestage. C'est une période d'après fête qui est aussi pénible qu'auparavant. L'habitude s'est installée et la résignation a fait place à la colère.

Le déroulement du face-à-face députés-gouvernement à l'Assemblée nationale retransmis à la TVM n'a pas permis de dissiper l'inquiétude des citoyens qui ont très vite éteint leur poste. Tous les esprits vont être aux aguets aujourd'hui car c'est l'avenir des Malgaches qui va se jouer dans les heures à venir.