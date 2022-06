Afrique du Nord: JM - Ouverture de journées du théâtre méditerranéen

Oran — Les premières journées du théâtre méditerranéen se sont ouvertes mercredi soir au Théâtre régional (TRO) "Abdelkader Alloula" d'Oran, avec la participation de troupes de cinq pays méditerranéens, coïncidant avec la 19e édition des Jeux méditerranéens.

La cérémonie d'ouverture de cette manifestation culturelle, qui enregistre la participation de troupes d'Algérie, Tunisie, Egypte, Italie, France, s'est déroulée en présence de la conseillère au ministère de la Culture et des Arts, Fatiha Kadouri, d'hommes de la culture et du théâtre et d'une assistance nombreuse, notamment des fan du 4e art.

Le directeur du TRO, Mourad Senouci a déclaré que cette manifestation constitue une occasion pour échanger les expériences et les informations, exprimant son souhait de l'officialiser comme festival international.

La pièce "Maaroud Lelhoua" reproduite en 2018 par le Théâtre régional "Abdelkader Alloula" a ouvert le bal de la première soirée dans une nouvelle distribution et scénographie interprétée par une jeune troupe d'acteurs. Le dramaturge Abdelkader Belkaroui est le seul comédien restant de la première production de cette œuvre des années 90.

Cette pièce théâtrale écrite et mise en scène par Mohamed Bakhti traite de l'histoire d'un jeune qui se réveille sur les pas d'une personne, ne sachant s'il existe réellement ou c'es le fruit d'un rêve. Un conflit s'installe au sujet d'un changement: un personnage qui cherche à devenir un autre et l'autre qui est à la recherche du matériel.

Les premières journées du théâtre méditerranéen qui se poursuivent jusqu'au 5 juillet prévoient six représentations dont deux d'Algérie à travers le TRO et le Théâtre régional de Tizi Ouzou qui présentera une pièce "Rosa Hanini".

Les troupes de Tunisie, Egypte, Italie, France proposent chacune une représentation.

L'organisation de cette manifestation théâtrale qui entre dans le cadre du programme culturel accompagnant la 19e édition des JM est supervisée par le comité d'organisation des cérémonies d'ouverture et clôture de cet événement sportif et le ministère de la Culture et des Arts.