Afrique: Le président du Parlement panafricain appelé à consolider l'action parlementaire africaine commune

Alger — Le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil a adressé, mercredi, un message de félicitations à M. Chief Fortune Charumbia, à l'occasion de son élection comme nouveau président du Parlement panafricain (PAP), dans lequel il l'a appelé à "consolider l'action parlementaire africaine commune, en vue de promouvoir la paix, le progrès et le développement sur le continent africain".

M.Charumbia de la République du Zimbabwe a été élu nouveau président du PAP, avec une majorité des voix des membres du PAP (161 voix pour sur 203 voix), et ce, lors des travaux de la 11e session ordinaire de la 6e législature du PAP, tenue dans la ville de Midrand en République d'Afrique du Sud, du 27 juin au 02 juillet 2022", a indiqué un communiqué du Conseil de la nation.

Dans le message de félicitations qu'il a adressé à cette occasion, M. Goudjil a fait part de ses voeux au nouveau président, pour "un mandat jalonné de réalisations et d'acquis au mieux des intérêts des peuples africains et qui contribue à asseoir les valeurs de liberté et de démocratie dans ce vieux continent".

M.Goudjil a appelé le nouveau président du PAP à "consolider l'action parlementaire africaine commune, en vue de promouvoir la paix, le développement et le progrès en Afrique, en concrétisation des objectifs nobles de l'Union africaine (UA), dans le cadre de ses institutions et de ses augustes organismes et en collaboration avec les parlements nationaux africains et autres parmi les Parlements du monde".

Le président du Conseil de la nation a souligné l'importance de raviver ensemble le panafricanisme, "par fidélité aux luttes et sacrifices des pionniers des institutions de l'action africaine commune et en consécration des valeurs de l'Algérie nouvelle, dont les bases sont posées par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et dont les positions sont constantes en faveur de l'Afrique et des Africains, et ce, en phase avec les défis actuels et les aspirations des Africains à un avenir meilleur à la hauteur des richesses humaines et matérielles du continent".

A noter, par ailleurs, que le scrutin a été supervisé par une commission chargée de l'organisation de l'élection du président du Parlement panafricain, présidée par l'Algérie, après la consécration par le Conseil exécutif de l'Union africaine (UA) du principe de rotation entre les régions du continent à la présidence du Parlement panafricain et de son Bureau.

Le nouveau président a été plébiscité par le groupe régional Afrique du Nord, présidé par l'Algérie, avec un soutien et un appui direct par la délégation parlementaire algérienne, en le considérant comme "une personnalité parlementaire africaine en mesure d'offrir le meilleur pour les peuples et le continent africains".

Ont pris part à cet événement parlementaire d'envergure, une délégation composée de membres des deux chambres du Parlement, à savoir : le sénateur Azzedine Abdelmadjid, également membre du Parlement panafricain, ainsi que les députés de l'APN et membres du Parlement panafricain, Behdja Lammali, Fatah Boutbig et Mohamed Sakras.