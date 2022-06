Congo-Kinshasa: Retrouvailles Tshisekedi-Kamerhe - Même si ça tangue, le tango continue

billet

Chaudes poignées de main et accolades : ils se sont retrouvés comme s'il ne s'étaient jamais quittés.

Cela fait pourtant deux bonnes années que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ne s'étaient plus rencontrés, précisément depuis avril 2020 où ce dernier a été arrêté puis jugé pour corruption et détournement de fonds publics portant sur un montant de 50 millions de dollars dans l'affaire dite des "100 jours", du nom des travaux d'urgence initiés par le chef de l'Etat au début de son mandat.

A l'issue d'un procès que d'aucuns avaient qualifié de politique, le président de l'Union pour la nation congolaise (UNC), qui était le directeur de cabinet du chef de l'Etat, avait été condamné à 20 ans de prison. Il avait vu sa peine réduite en appel à 13 ans de travaux forcés en juin 2021. L'on pensait alors que cette sentence était synonyme de mort politique pour l'enfant terrible de Bukavu mais voilà que contre toute attente, celui qui fut l'un des principaux alliés de "Fatshi" dans la conquête du palais présidentiel est blanchi en seconde instance par la Cour d'appel de Kinshasa/Gombe, qui justifie sa décision par le manque de preuves. Un manque de preuve qui n'avait pourtant pas empêché sa condamnation initiale.

Mais les Congolais n'étaient pas au bout de leur surprise, puisque moins d'une semaine après son élargissement, l'ancien pensionnaire de la prison de Makala a retrouvé celui qui était censé être son bourreau le mardi 28 juin dernier. Un tête-à-tête de deux heures dont pas grand-chose n'a vraiment fuité si ce ne sont les propos de circonstance de celui qui a été reçu. Il a notamment fait cas de sa "joie de retrouver un partenaire politique. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner".

Il s'agirait donc de renforcer le partenariat entre l'UNC et l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS). Comme quoi même si ça tangue, le tango entre les deux alliés continue.

Ces retrouvailles sont aussi la preuve qu'en politique, il faut vraiment jamais dire jamais.

Certes, il n'est pas encore question, du moins officiellement, de la présidentielle de 2023, mais on peut difficilement penser qu'ils ont juste devisé de la pluie et du beau temps autour d'un "Soso ya mwamba", ce plat national congolais fait de poulet fumé préparé dans une sauce aux arachides grillées et à la tomate, sans évoquer ce rendez-vous majeur.

Le successeur de Joseph Kabila, qui n'a jamais fait mystère de son intention de rebeloter malgré un bilan jusque-là maigrichon, a sans doute de nouveau besoin des services du fin manœuvrier que serait Vital Kamerhe pour renouveler son bail au palais de la Nation. Et ce dernier, dont la vie politique a été mise entre parenthèses pendant deux ans, a tout autant besoin de son ancien allié pour exister et, qui sait, se mettre en réserve de la République pour l'après-Tshisekedi. N'était-ce pas d'ailleurs ce qu'avait prévu leur pacte originel, la coalition "CACH", qui avait propulsé Tshisekedi au faîte du pouvoir à l'issue de "petits arrangements à l'africaine", pour reprendre la méchante formule de Jean-Yves Le Drian?