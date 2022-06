Cote d'Ivoire: 2e édition du dark light festival happy run 2 - Ce qui est prévu

Victor Yapobi Junior, le président du comité d'organisation de Dark light festival happy run 2 a donné de plus amples informations sur l'événement.

" Happy run reste en 2022 l'évènement le plus copié et nous en sommes fiers ", c'est ce qu'a dit Victor Yapobi Junior, le président du comité d'organisation de Dark light festival happy run 2, lors de la cérémonie officielle de lancement de la 2e édition dudit évènement. C'était le mercredi 22 juin 2022 dans un hôtel à Abidjan-Plateau.

La 2e édition du Dark light festival happy run 2 se déroulera le 16 juillet 2022 à Cocody. Plus de 30.000 participants sont attendus pour une marche carnavalesque de 5km partant de l'hôtel communal de Cocody au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny ou un concert pyrotechnique sera organisé. Le président du comité d'organisation, Victor Yapobi Junior, a fait savoir que cette édition sera peu commune aux précédentes. " D'un simple cross de couleur, nous aspirons aujourd'hui à un festival peu commun avec un contenu à l'ivoirienne et une architecture nouvelle.

A ce festival qui s'adresse à tous les âges, nous allons faire rêver nos participants, le dark light festival, c'est une marche dans la joie, un spectacle et une nouvelle expérience. Nous avons mis les petits plats dans les grands pour vous. Notre évènement est celui qui a déclenché dans notre pays cette vague de cross et de manifestations de couleurs. Happy run reste en 2022 l'évènement le plus copié et nous en sommes fiers. Après 7 éditions, nous avons rempli une de nos ambitions, la pratique du sport de masse, beaucoup d'écoles et grandes écoles du pays font leur happy run. Nous avons décidé de faire un festival aux allures carnavalesque et attendons près de 30.000 participants ", a expliqué Victor Yapobi Junior.

Parlant des artistes et des gadgets attendus à cet évènement, le Pco a fait savoir que 2 lots différents sont mis à la disposition des participants. " Une dizaine d'artistes sont attendus avec comme tête d'affiche Didi B et une rappeuse de France. Un tee-shirt et gadget surprise qui pourrait comporter des petits objets lumineux, des mains, des tape-tape pour une sorte de lot. Dans l'autre, il y aura le pack complet, le tee-shirt, le sac, la paire de lunettes, le bâton lumineux et le petit gadget surprise. Mais, retenons que ce n'est pas le kit qui vous permet de participer, c'est juste un accessoire ", a dit le Pco.

Notons qu'une édition de Dark light festival happy run 2 a déjà eu lieu le 19 mars 2022 à Yamoussoukro. Elle avait enregistré la participation de plus de 7.000 personnes.