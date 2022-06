Burkina Faso: Situation nationale - Les chefs coutumiers appellent à l'unité

Les chefs supérieurs coutumiers et traditionnels du Burkina Faso ont livré une déclaration sur la situation nationale, le mercredi 29 juin 2022 à Ouagadougou. Ils ont appelé à l'union sacrée des Burkinabè pour sauver la mère patrie.

La situation nationale du pays marquée par une recrudescence des attaques terroristes et une fracture sociale sans précédent préoccupe les chefs supérieurs coutumiers et religieux du pays. Interpellés par la situation, ils se sont réunis le jeudi 29 juin 2022 au palais du Mogho Naaba Baongo à Ouagadougou, afin d'échanger sur la question. A l'issue de leur rencontre, ils ont fait une déclaration dans laquelle ils ont relevé la nécessité pour les Burkinabè de s'unir afin de sauver la mère patrie.

" La situation que notre pays traverse nous appelle à cultiver et renforcer l'union, la solidarité, l'amour, le patriotisme, la tolérance, l'acceptation de la différence, la fraternité, l'humilité, le dialogue, le pardon, la cohésion sociale et l'unité nationale ", ont-ils déclaré. Pour eux, il est primordial pour chaque citoyen de bannir les propos haineux et d'incitation à la violence.

" Car, cela est contraire à l'esprit de fraternité séculaire qui a toujours prévalu au pays des Hommes intègres, ont-ils rappelé. Tout en condamnant les atteintes à la vie, à l'intégrité physique et morale des personnes, ils ont invité les filles et fils du pays qui ont pris les armes à revenir à la raison et à la maison. " Au-delà de nos différences ethniques, religieuses et idéologiques, nous avons une même patrie et le devoir de la protéger afin de la céder avec honneur aux générations futures ", ont-ils souligné.

Les chefs supérieurs coutumiers et traditionnels ont aussi interpellé les acteurs politiques et administratifs sur leur devoir de veiller au respect de l'intégrité de chaque communauté en utilisant leur leadership pour contribuer à apaiser les tensions et à réconcilier les Burkinabè. Aux autorités, ils ont demandé de concentrer toutes leurs énergies dans la lutte contre l'insécurité et le recouvrement de l'intégrité du territoire. Tout en manifestant leur soutien aux forces de défense et de sécurité et aux victimes du terrorisme, ils ont réitéré leur disponibilité et leur ferme engagement à jouer leur partition afin de ramener la paix au pays des Hommes intègres.