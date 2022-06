Burkina Faso: Taxes sur le tabac - Des milliards F CFA non recouvrés

Le trafic illicite de cigarettes fait perdre des milliards F CFA au Burkina Faso en termes de taxe. Dans l'optique d'améliorer les assiettes fiscales des Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), l'institution a pris une directive que l'Assemblée nationale a entériné à travers une loi qui devait entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Malheureusement, la non-application de l'article 364 du Code général des impôts du fait de l'incompréhension entre la douane et le ministère du Commerce fait que des milliards de francs ne sont pas encore recouvrés.

Pour l'inspecteur divisionnaire des Douanes, Robert Kontogom, la directive de l'UEMOA n'a pas déterminé une valeur minima à taxer, mais a indiqué plutôt, comment procéder pour déterminer la base d'imposition de la taxe sur le tabac.

Au cours d'un atelier de formation des acteurs de lutte contre le trafic et le commerce illicite des produits du tabac tenu les 29 et 30 mars 2022, à Ouagadougou, la ministre déléguée chargée du Budget, Brigitte Marie Suzanne Compaoré, déclarait que ces dernières années, le commerce illicite des produits du tabac a pris une ampleur inquiétante. Il est devenu de son avis, une préoccupation mondiale d'un point de vue sanitaire, sécuritaire économique et juridique, mais également de développement de la corruption et de la mauvaise gouvernance.

" Les chiffres fournis par la communauté douanière internationale et certaines études indiquent que le marché illicite du tabac représente une cigarette sur 10 vendue et consommée dans le monde ", déplore-t-elle. Et l'ancien coordonnateur national de lutte contre la fraude au Burkina Faso, Songuida Valentin Rayaissé a précisé au cours de l'atelier qu'en Afrique de l'Ouest, l'essor de la contrebande du tabac a engendré un manque de près de 108 milliards F CFA sur les recettes des Etats, ces trois dernières années. Le pays des Hommes intègres n'échappe pas à cette contrebande au point que des services du ministère du Commerce, de la douane et bien d'autres structures de l'Etat organisent souvent des activités d'incinération des milliers de paquets de cigarettes frauduleux.

Afin de permettre aux Etats membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) d'améliorer leurs assiettes fiscales, l'institution a pris une directive N° 01/ 2017/CM/UEMOA du 22 décembre 2017 portant harmonisation des législations des Etats membres en matière de droits d'accises applicables aux tabacs. L'article 5 de la directive indique que " La base d'imposition du droit selon la valeur est constituée : à l'importation, par la valeur en douane majorée des droits et taxes, perçus à l'entrée, à l'exclusion de la TVA ; pour les produits fabriqués localement, par le prix de vente ex-usine, à l'exclusion de la Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ".

Pour l'UEMOA, cette harmonisation fiscale va permettre de réaliser la cohérence des systèmes internes de taxation, d'assurer l'égalité de traitement des opérateurs économiques au sein de l'union et d'améliorer le rendement des différents impôts. Dans l'optique de se conformer à la directive, l'Assemblée nationale du Burkina Faso en sa séance du 23 décembre 2019 a adopté la loi N° 051-2019/AN portant loi de finances pour l'exécution du budget de l'Etat exercice 2020 pour augmenter les recettes générées par le secteur du tabac, en modifiant les articles 364 à 366 du Code général des impôts. En d'autres termes, une base minimum de taxation a été introduite pour converger vers les seuils de la directive de l'UEMOA.

Ainsi, pour les produits de fabrication locale, l'assiette devient le prix de vente ex-usine avec un minimum de 300 F CFA pour 20 cigarettes. Quant aux produits importés, la taxe est assise sur la valeur en douane majorée des droits et taxes perçus par les services de la douane à l'exception de la TVA. Cette valeur en douane ne peut être inférieure à 300 F CFA. Malheureusement, ces dispositions qui devaient entrer en vigueur depuis le 1er janvier 2020 n'ont toujours pas été appliquées par la douane occasionnant ainsi, un manque considérable à gagner par l'Etat burkinabè. En effet, chaque année la Direction générale de la règlementation et du contrôle des prix (DGRCP) accorde des agréments aux sociétés qui exercent cette activité dont la validité est d'une année.

Un manque à gagner de plus de 1,2 milliard F CFA

Selon le rapport de contrôle des importateurs de la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) de février 2021, l'analyse des dossiers d'importation de quelques sociétés fait apparaître un manque à gagner de plus de 1,2 milliard F CFA sur leurs opérations d'importations pour l'année 2020. Un contrôle effectué auprès des importateurs agréés en qualité d'entreposeurs de tabac entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020 a fait ressortir que le taux de 50% de la taxe sur les produits a été appliqué. Mais, ce taux n'a pas été appliqué sur la base d'imposition minimum fixée à 300 F CFA pour un paquet de 20 cigarettes.

Ce manquement a été relevé dans les documents de dédouanement de quatre sociétés importatrices de tabacs où des droits et taxes n'ont pas été perçus selon le rapport de la BMCRF. Les sociétés identifiées sont : la Manufacture burkinabè de cigarettes (MABUCIG) qui doit à la douane la somme de 40 654 711 F CFA. La Société générale de tabac (SOGETAB) est redevable d'un montant de 831 775 041 F CFA. La Société commerciale d'import-export et de transport Kafando (SOCIKAF) doit s'acquitter de la somme de 1 843 696,5 F CFA. Quant à la société Siri produits et compagnie (SPC), elle doit payer en termes de droits et taxes un montant de 344 452 947 F CFA. A la question de savoir ce que disent ces sociétés sur l'article 364 du Code général des impôts, deux d'entre elles à savoir : la SOGETAB et la SOCIKAF se sont abstenues de répondre à nos questions malgré nos incessantes relances, bien qu'elles aient au départ manifesté leur volonté de se prononcer sur le sujet. Pour les deux autres sociétés importatrices de tabac, cette taxe leur semble plus ou moins étrangère. Pour la Directrice générale (DG) de la société SPC, Nenouma Sawadogo/Sirima, son entreprise est en règle vis-à-vis de la loi. " Tout ce que la douane nous a notifié comme taxes, dès lors que nos marchandises entrent au Burkina Faso, elles ont toujours été payées ", déclare-t-elle. Le directeur général de la MABUCIG, Demba Dembélé pense plutôt que la douane gagnerait à mettre à jour ses logiciels, notamment le Système douanier automatisé (SYDONIA) afin que tous les importateurs se conforment à la règlementation pour éviter la concurrence déloyale dont certaines sociétés sont victimes. La Direction générale des douanes (DGD) quant à elle donne un autre son de cloche.

Selon l'inspecteur divisionnaire des douanes, Robert Kontogom, par ailleurs, directeur de la réglementation, de la facilitation et de la coopération douanière, les formalités sont accomplies conformément aux disposi-tions de textes, notamment les codes des douanes du Burkina Faso, de l'UEMOA et de la CEDEAO y compris les décrets et arrêtés relatifs à la douane ou au commerce transfrontalier. A l'en croire, à l'importation des produits du tabac, en plus des droits et taxes d'entrée et la TVA ainsi que la Contribution pour le programme de vérification des importations (CPVI), le service des douanes, liquide la taxe sur le tabac dont la base d'imposition est celle prévue par la directive n°01/2017/CM/UEMOA du 22 décembre 2017. " Je vais me permettre de préciser qu'il s'agit plutôt de l'article 364 nouveau du code général des impôts qui dispose que la valeur en douane qui est une composante de la base taxable de la taxe sur le tabac, ne peut être inférieure à 300 francs CFA pour 20 cigarettes. Il ne s'agit donc pas de la taxe sur le tabac dont la base d'imposition des produits du tabac importés est celle décrite plus haut ", insiste-t-il.

SYDONIA paramétré

Tout en précisant que le SYDONIA est paramétré pour prendre en compte les dispositions des textes législatifs et/ou réglemen-taires relatifs au commerce transfrontalier et à la douane, Robert Kontogom soutient que la directive n'a pas déterminé une valeur minima à taxer, mais a indiqué plutôt, comment procéder pour déterminer la base d'imposition de la taxe sur le tabac. " Ce sont deux notions différentes que les services de contrôle des Ministères en charge des Finances et du Commerce se doivent de prendre en compte lors de leur investigation ", rappelle-t-il. Et pourtant, la mesure est appliquée dans l'espace communautaire. C'est le cas par exemple de la Côte d'Ivoire où l'article 419 du Code général des impôts a été modifié pour instaurer une base d'imposition.

Cette dernière va même au-delà de la directive de l'UEMOA. Ainsi peut-on lire dans le paragraphe du nouvel article : " En ce qui concerne les tabacs importés, la base imposable est déterminée d'après la valeur taxable en douane, augmentée de tous les droits et taxes de douanes, à l'exclusion de la TVA. Cette valeur ne peut être inférieure à 15 000 F CFA les 1000 cigarettes pour les produits fabriqués dans un Etat lié à la Côte d'Ivoire par un accord d'union douanière ; 20 000 F CFA pour les produits fabriqués dans un Etat non lié à la Côte d'Ivoire par un accord d'union douanière ".

Au Sénégal, même si la base d'imposition a été fixée à 280 F CFA pour le paquet de 20 cigarettes, les modalités de l'article 408 de la loi N°2012-31 du 31 décembre 2012 du Code général des impôts ont été modifiées à travers l'arrêté ministériel N°19479 en date du 17 août 2018 pour mettre en application cette base de taxation. Dans l'optique d'inviter le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement à se conformer à la règlementation, l'ancien ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Harouna Kaboré a, à travers une correspondance en date du 28 avril 2021, attiré l'attention de son homologue, Lassané Kaboré, concernant la non-application de la base d'imposition minimum selon la loi de finances N° 051-2019/AN du 23 décembre 2019.

Un extrait de la lettre dit : " L'examen des dossiers reçus a permis de constater... , une insuffisance dans l'application des dispositions de l'article 364 du Code général des impôts relative à la nouvelle taxation des tabacs... .Toute chose qui peut fausser la saine concurrence entre les importateurs agréés ". Selon un acteur bien introduit dans le circuit de l'importation du tabac qui a préféré garder l'anonymat, la non-application de l'article 364 du Code général des impôts encourage non seulement la corruption, mais les sous-déclarations d'assiette par les fabricants et les importateurs de produits du tabac.

Au Burkina Faso explique-t-il, plus de 29 700 000 paquets de cigarettes sont écoulés de façon frauduleuse par an. Ce qui équivaut souligne-t-il, à près de 7 à 8 milliards F CFA de perte par an, à raison de 150 F CFA comme taxe par paquet de cigarettes. " Par exemple, si un paquet de cigarettes dont la valeur déclarée en douane est de 37 F CFA, les taxes n'excèderont pas 37 F CFA. Pourtant la loi indique que la taxe ne doit pas être inférieure à 300 F CFA. Du fait de la non-application de cette loi, l'Etat perd des milliards de F CFA de taxes parce que des sociétés de commercialisa-tion de cigarettes déclarent des produits de contrebande.

Cette même évasion leur procure ensuite l'avantage de pouvoir vendre sur le marché, le paquet en dessous de 600 F CFA ", révèle-t-il. Ainsi, depuis 2020, date d'entrée en vigueur de la loi, jusqu'à nos jours, aucun kopeck n'a été perçu. Au regard du déficit budgétaire que connait le Burkina Faso chaque année, le ministère du Commerce et celui des Finances doivent clarifier cette taxe afin de renflouer les caisses de l'Etat.