Cote d'Ivoire: Célébration de l'excellence - 348 écoliers primés à Yopougon Niangon

" Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ". C'est autour de ce thème que s'est articulé la 7e édition de la fête de l'excellence de l'Inspection de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp) Yopougon Niangon qui a eu lieu, vendredi dernier, dans la cour du groupe scolaire Sicogi Terminus de Niangon Sud.

348 écoliers, majors de classe et de promotion, ont été récompensés, à l'occasion, par l'entreprise Azito 0&M. Ils ont reçu des kits scolaires et didactiques, ainsi que des équipements divers d'une valeur de plus de 10 millions de FCfa.

Les premiers prix par niveau ont été raflés par Mabo Shekina Ange Faveur, avec 9,97 sur 10 au Cp1, Mongnéhi Yoleth Samuel Nathan, 9,93 au Cp2, Kouamé Souralé Liam Mathys, 19,9 sur 20 au Ce1, Koffi Miensah Ange Mickael, 19,78 au Ce2, Kouamé Django Mirassou, 19,96 au Cm1, et Seguio Aicha Eunice Keren, 165,43 sur 170 à l'examen du Cepe.

Le responsable des ressources humaines d'Azito O&M, Marcellin Adou, a au nom du directeur général Honorat Boua, salué le fructueux partenariat qui lie depuis sept ans la centrale électrique à la circonscription scolaire de Niangon.

" L'école ivoirienne doit être un creuset d'excellence dans ce monde qui est de plus en plus compétitif ", a relevé le représentant du parrain. Aux lauréats, il a recommandé de demeurer des modèles. " La reconnaissance publique de votre mérite vous engage à persévérer sur cette voie ", a conseillé Marcellin Adou.

L'inspecteur de l'enseignement préscolaire et primaire de Yopougon Niangon, Soro Tioro, et le directeur régional de l'Education nationale et de l'Apprentissage (Drena Abidjan 3), Patrice Coulibaly, ont, tour à tour, exprimé leur gratitude aux responsables de la centrale électrique d'Azito pour leur appui constant à l'école ivoirienne. Ils ont pris l'engagement de faire en sorte que Yopougon demeure dans le peloton de tête du système éducatif ivoirien.