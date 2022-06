Cote d'Ivoire: Conseil constitutionnel - Le président Mamadou Koné sensibilise ses collaborateurs sur les VBG

Le président du Conseil constitutionnel milite pour la fin des violences basées sur le genre (VBG). Le vendredi 24 juin 2022, il a mis à profit la célébration unique de la fête des pères et des mères au Conseil constitutionnel pour sensibiliser ses collaborateurs sur ce phénomène qui, à ses yeux, connait un regain dans les familles.

A ses collaborateurs, il les a exhortés à mettre fin à la violence sous toutes ses formes dans le foyer. Qu'elle soit verbale ou physique. " Il y a de plus en plus de violence dans nos familles. Chacun à son niveau doit faire l'effort d'éviter ce genre de violence " , a-t-il recommandé.

Avant cette étape, Koné Mamadou est revenu sur les motivations de la célébration de la fête des mères et des pères institué par le Conseil constitutionnel mais qui du fait de la Covid-19 avait été interrompue. " Sans père et mère, il n'y a pas de vie. Encore moins de famille. La famille est une règle de la nature. Nous devons la magnifier ", a-t-il indiqué. Le président Mamadou Koné a, par ailleurs, saisi cette opportunité pour rendre hommage à ses collaborateurs pour leur dévouement et la bonne exécution des tâches qui leur sont confiées.

Makré Léa, au nom des femmes, et Kokia Johnson pour le compte des hommes ont remercié le président Koné Mamadou pour avoir inscrit en lettres d'or cette célébration conjointe de la fête des pères et mères dans l'agenda de l'institution et qui leur donne l'occasion de se retrouver.

En plus d'un somptueux déjeuner agrémenté par des prestations artistiques, les mamans ont reçu chacune un complet pagne. Des bons d'achat ont été offerts aux papas.