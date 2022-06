Sénégal: Dans les Zones inondables de Thiès - Serigne Mbaye Thiam rassure les populations...

La visite pré-hivernage du Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, hier, à Thiès, a permis de constater de visu les travaux de curage des canaux et d'évaluer l'état de mise en œuvre dans le cadre de la prévention des inondations. Serigne Mbaye Thiam s'est félicité des projets initiés à Mbambara, Sampathé et Nguinth pour trouver des exutoires aux eaux pluviales.

THIЀS- Le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a visité, hier, à Thiès, les points bas des quartiers Mbambara, Sampathé et Nguinth. En descendant dans ces zones inondables, il a pu évaluer l'état de mise en œuvre des travaux que l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas) mène dans le cadre de la prévention des inondations. Sur l'avenue Houphouët Boigny, il a assisté au curage d'un canal qui, depuis plusieurs années, n'a fait l'objet d'aucune opération du genre. Ce programme, exécuté par l'Onas, va passer de 1,5 kilomètre en 2021 à quatre kilomètres de canalisation en 2022.

Accompagné du Directeur général de l'Onas, Ababacar Mbaye, le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, accueilli par les autorités administratives de Thiès, le député Abdou Mbow, par ailleurs Vice-président de l'Assemblée nationale, et le maire de la Ville, Babacar Diop, s'est ensuite rendu au point bas de Mbambara où les travaux prévus portent sur une conduite de refoulement sur 230 millilitres, une bâche de pompage de 150 m3/heure et trois batteries de grille. Pour Serigne Mbaye Thiam, ce projet va démarrer dès que l'Onas finalisera l'attribution du marché à une entreprise.

En attendant, des mesures transitoires consistant à installer une station de pompage à Mbambara et à augmenter le débit des pompes pour pouvoir soulager les populations en cas d'inondation, sont prises.

Ailleurs, à Sampathé, autre zone " problématique ", l'ouvrage prévu, consistant en une conduite de refoulement sur 1700 ml et une bâche de pompage de 2500 m3/heure, est réalisé à 95 %. " Thiès a bénéficié, en plus de ces programmes d'assainissement d'eaux pluviales, d'un programme d'assainissement d'eaux usées qui a permis de réaliser 2542 mètres linéaires supplémentaires et 282 branchements domiciliaires ", a informé Serigne Mbaye Thiam. Aussi a-t-il ajouté que 190 édicules publics, dont 70 pour Thiès-Est et 120 pour Thiès-Nord, ont été exécutés à 100 %. Malgré les prévisions météorologiques faisant état d'un " hivernage pluvieux pouvant causer des désagréments ", le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement a rassuré les habitants des zones inondables en ces termes : " Les ouvrages que nous sommes en train de réaliser, c'est pour éviter les inondations. Mais, en cas de survenue de celles-ci, les services de l'État, au rang desquels la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, l'Onas, les autorités administratives et territoriales, seront là pour soulager les populations ".

... A Palmarin les inondations bientôt un vieux souvenir

En visite à Palmarin, lundi dernier, le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, a rassuré les populations qui craignent toujours les inondations.

FATICK- Le problème des inondations à Palmarin, une commune de Fatick, sera bientôt un mauvais souvenir. C'est du moins ce qu'a déclaré, lundi dernier, le Ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam. " Nous sommes en voie de maîtriser les différentes zones à risque de la commune après avoir constaté de visu l'impact des chantiers qui ont été réalisés ici depuis deux ans ", a-t-il déclaré au terme de sa visite. Selon lui, le Plan Orsec qui avait été déclenché l'année dernière a permis de réaliser des travaux sous la supervision de Mme Seynabou Guèye, Gouverneur de la région de Fatick, notamment dans le quartier de Nguethie qui connaissait beaucoup d'inondations.

Ainsi, une buse traversant la route a été installée pour permettre l'évacuation rapide des eaux et de façon gravitaire vers la mer. Les populations ont manifesté leur totale satisfaction devant la délégation ministérielle ainsi qu'aux autorités administratives et locales pour ces importantes réalisations qui ont permis d'apporter des solutions aux questions d'inondation dans cette zone. Le Ministre pense que l'augmentation des buses devrait permettre l'évacuation des eaux d'un quartier à un autre. Une préoccupation qu'il compte transmettre à l'Agence de gestion et d'entretien des routes (Ageroute).

Serigne Mbaye Thiam a aussi visité un autre chantier au quartier Ngalou dont les travaux sont exécutés par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations. Là-bas, il a pu constater le démarrage des travaux de canalisation en béton armé avec des passages au niveau des maisons ; ce qui permettra de soulager ce quartier qui, en 2020, était complètement sous les eaux.