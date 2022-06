Cote d'Ivoire: Enseignement technique et professionnel - 26.850 candidats composent dans le calme, depuis hier

Les épreuves écrites des examens dans l'Enseignement Technique et Professionnel ont démarré hier sur toute l'étendue du territoire national.

Pour s'assurer du bon déroulement de ces évaluations, le directeur de cabinet du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Moustapha Sangaré, s'est rendu au Centre d'Electronique et d'Informatique Appliquée (CELIA) hier mardi 28 juin à Treichville où il a procédé au lancement de ces épreuves écrites. Après les conseils d'usage aux membres du Secrétariat de ces examens, il a sillonné quelques salles de composition à l'effet d'encourager les candidats. " Nous avons constaté que tout se déroule bien. Tous les examinateurs sont présents. Nous avons constaté quelques absences chez les candidats ", a indiqué le collaborateur du ministre N'guessan Koffi. Pour cette session 2022, 26.850 candidats dont 12929 garçons et 13921 filles sont concernés par ces épreuves écrites.

Sur cet effectif de 4247 candidats passent le Certificat d'Aptitude Professionnelle (CAP), 08 candidats pour le Brevet d'Etudes Professionnelles (BEP), 22040 pour le Brevet de Technicien (BT) et 555 candidats pour le Brevet Professionnel (BP). En tout cas, le directeur de cabinet a traduit les encouragements du ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation professionnelle et de l' Apprentissage Dr N'Guessan Koffi aux 26850 candidats qui composent dans 86 Centres repartis sur l'ensemble du territoire national. Pour mémoire ces examens ont débuté depuis le lundi 23 Mai dernier avec les épreuves d'Education Physique et Sportive (EPS).

Après l'épreuve d'EPS, la soutenance des rapports de stage a eu lieu du mardi 13 juin au samedi 18 Juin 2022. Cette étape a concerné uniquement les candidats au CAP Sanitaire Social et les BT toutes options. Les épreuves orales et pratiques se sont déroulées du lundi 20 au vendredi 25 juin 2022. Les épreuves écrites prennent fin le samedi 9 juillet 2022. Les premiers résultats de ces examens sont attendus pour le samedi 16 Juillet 2022. Une phase de réclamations est programmée du lundi 18 au mercredi 20 juillet 2022 avant la proclamation des résultats définitifs le jeudi 21 juillet 2022.