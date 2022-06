Cote d'Ivoire: Biankouma / Vagondo Diomandé aux populations - "On fait la politique pour développer et non pour injurier"

Les femmes de Gbablasso (Environ 13 Km de Biankouma) ont vécu une journée mémorable le dimanche 27 juin dernier. La raison, le couple Vagondo Diomandé honorait ce jour-là le seul groupement féminin du village.

Si cette journée a été riche en cadeaux et en émotions, elle l'a été en discours également. Après le discours du maire Bah Jean Jacques qui a exhorté les populations à se détourner des discours fallacieux et de divisions, le ministre Vagondo Diomandé, en bon disciple du Président Alassane Ouattara, s'est exprimé à cœur ouvert. D'entrée, il a demandé à ses parents de continuer à faire des bénédictions pour le chef de l'Etat qui a permis que ce genre d'initiatives aient lieu puisque cela s'inscrit dans la droite ligne des instructions qu'il leur donne au quotidien, celle d'être proche des populations. " Si nous sommes ce que nous sommes et faisons ce que nous faisons, c'est bien grâce au Président Alassane Ouattara. Nous sommes ses disciples, ses soldats. La seule chose qu'il attend de nous, c'est qu'on soit au quotidien à vos côtés. Il ne veut qu'une chose, votre bien-être ", a-t-il introduit.

Et de poursuivre : " On n'injure pas en politique. La politique est faite pour le développement. Le bon politique se soucie plus du bien-être de ses parents que du règlement des problèmes de personnes. Nous sommes venus vous dire que nous sommes à l'image de celui qui nous envoie vers vous. Celui qui a transformé la Côte d'Ivoire. Il faut se mettre au-dessus des considérations personnelles. Privilégions la concorde et le vivre ensemble. Il faut servir sa région et apporter ce qu'on a reçu à ses parents ".

Aux femmes, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a indiqué que cette occasion permet de créer une dynamique autour de la gent féminine en donnant la chance à celles qui sont dans les régions les plus reculées du pays, de bénéficier de la politique d'autonomisation prônée par le chef de l'Etat. " Le préalable du développement, c'est la solidarité et l'union. Revenons à nos fondamentaux. Sortons de tout ce qui peut nous diviser. Nous avons plus à gagner dans la diversité que dans l'adversité. Préservons les acquis que nous avons déjà obtenus ", a poursuivi le Gal Vagondo Diomandé.

L'autre aspect de la cérémonie a été la remise de tricycles et de plusieurs matériels aux femmes de l'association Zodo (un même cœur) par Amy Vagondo l'épouse du ministre. Elle a exhorté ces mères à continuer d'être autonomes et à prendre toute leur place dans la gestion familiale. Tout en insistant sur l'unité entre les femmes, elle les a rassurées de son entière disponibilité et de son soutien. " Femmes des champs, mamelles nourricières de notre belle Côte d'Ivoire, une association pour l'autonomisation de la femme est gage de liberté financière de ses membres. Soyez des femmes de paix, car c'est en étant unies que vous réussirez le pari de votre autonomie et nous obtiendrons les grâces de nos époux et du Président Alassane Ouattara ", a-t-elle encouragé.

Ce sont des femmes heureuses de recevoir tout cet important don qui, par le truchement de leur secrétaire Tokpa Koné Rosette, qui ont remercié le couple Vagondo Diomandé. Elles se sont engagées à en faire bon usage et à continuer la marche vers leur autonomisation.

Cette sortie a été marquée par la célébration des mamans et des papas invités à cette cérémonie. Notons que ces dons étaient composés de 50 sacs de riz et non-vivres ( nattes, assiettes, bassines, pagnes, bouilloires, tricycles pour l'écoulement des produits des femmes de l'association Zodo). L'association Zodo compte plus de 120 membres et est spécialisée dans le vivrier.