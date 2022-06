Afrique: Joueur africain de l'année - La CAF dévoile les nommés pour ses trophées 2022

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé une liste de trente noms pour le titre de Joueur africain de l'année, ainsi que pour les prétendants aux trophées de meilleur joueur des compétitions interclubs de la CAF, de meilleur jeune, de meilleur entraîneur, de meilleur club et de meilleure équipe nationale. Les nommées pour les trophées féminins seront dévoilées le 5 juillet. La cérémonie de remise des prix, elle, aura lieu le 21 juillet à Rabat.

Sadio Mané se succèdera-t-il à lui-même, deux ans et demi après son précédent titre de Joueur africain de l'année 2019 ? Le Sénégalais, comme ses coéquipiers champions d'Afrique Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Nampalys Mendy et Saliou Ciss, figure en tout cas dans une liste de trente noms pour l'édition 2022. Une liste qui fait également la part belle aux vice-champions d'Afrique égyptiens (Mohamed Salah, Mohamed Elneny, Mohamed El Shenawy et Mohamed Abdelmonem) et aux Marocains (Achraf Hakimi, Sofiane Boufal, Yahya Jabrane et Yassine Bounou).

Pas de Pierre-Emerick Aubameyang

En-dehors de Mané et Salah, un seul autre ancien lauréat apparaît parmi les trente : l'Algérien Riyad Mahrez. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang n'y est pas. Les jurés lui ont préféré des éléments ayant brillé durant les compétitions continentales, comme le Camerounais Vincent Aboubakar, meilleur buteur de la CAN 2021, et l'Ivoirien Sébastien Haller, impressionnant en Ligue des champions européenne.

" Un panel composé d'experts techniques, de légendes de la CAF et de journalistes a décidé de la liste dans différentes catégories en prenant en considération la performance à tous les niveaux du candidat entre septembre 2021 et juin 2022 ", précise la Confédération africaine de football dans un communiqué.

Ils ont été impressionnants lors des compétitions de clubs Africains! 🤩Voici les nominés pour le titre de Joueur Africain Inter-Clubs de l'Année de #CAFAwards2022!

Un Brésilien, meilleur joueur interclubs ?

Pour ce grand retour des CAF Awards, les organisateurs ont instauré un prix de meilleur joueur des compétitions interclubs. Si les pensionnaires du Wydad (Yahya Jabrane, Zouhair El Moutara et Achraf Dari), qui ont remporté la Ligue des champions africaine 2022 (C1), semblent favoris, pourrait-on assister à une grande surprise ? Le Brésilien Tiago Azulao, meilleur réalisateur en C1, fait partie des prétendants...

Pour le titre de meilleur jeune, le suspense semble entier entre les dix nommés. En revanche, il ne devrait pas y avoir de grosses surprises pour le club de l'année, le coach de l'année et l'équipe nationale de l'année. Ces deux dernières distinctions échapperont-elles à la sélection sénégalaise, vainqueur de la CAN 2021 et qualifiée pour le Mondial 2022, et à son mentor Aliou Cissé ?

Remise des trophées le 21 juillet

La CAF a par ailleurs précisé que les noms des candidates pour les trophées féminins seront dévoilés le 5 juillet, peu après le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations féminine au Maroc (2-23 juillet).

À noter que la cérémonie de remise des trophées (CAF Awards 2022) aura lieu le 21 juillet à Rabat. Ce sera le grand retour des CAF Awards après deux ans absence, notamment à cause de la pandémie de Covid-19.

Joueur de l'année (Hommes) :

Riyad Mahrez (Algérie/Manchester City)

Bertrand Traoré (Burkina Faso/Aston Villa)

Blati Touré (Burkina Faso/Pyramids FC)

Edmund Tapsoba (Burkina Faso/Bayer Leverkusen)

André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun/Naples)

Karl Toko Ekambi (Cameroun/Lyon)

Vincent Aboubacar (Cameroun/Al Nassr)

Youssouf M'Changama (Comores/Guingamp)

Franck Kessié (Côte d'Ivoire/AC Milan)

Sébastien Haller (Côte d'Ivoire/Ajax)

Mohamed Abdelmonem (Égypte/Al Ahly)

Mohamed Elneny (Égypte/Arsenal)

Mohamed Salah (Égypte/Liverpool)

Mohamed Shenawy (Égypte/Al Ahly)

Musa Barrow (Gambie/Bologne)

Naby Keita (Guinée/Liverpool)

Aliou Dieng (Mali/Al Ahly)

Hamari Traoré (Mali/Rennes)

Yves Bissouma (Mali/Tottenham)

Achraf Hakimi (Maroc/Paris Saint-Germain)

Sofiane Boufal (Maroc/Angers)

Yahya Jabrane (Maroc/Wydad)

Yassine Bounou (Maroc/Séville)

Moses Simon (Nigeria/Nantes)

Edouard Mendy (Sénégal/Chelsea)

Kalidou Koulibaly (Sénégal/Naples)

Nampalys Mendy (Sénégal/Leicester City)

Sadio Mané (Sénégal/Bayern Munich)

Saliou Ciss (Sénégal/Nancy)

Ali Maaloul (Tunisie/Al Ahly)

Joueur interclubs de l'année (hommes) :

Bandile Shandu (Orlando Pirates)

Peter Shalulile (Mamelodi Sundowns)

Thembinkosi Lorch (Orlando Pirates)

Riad Benayad (ES Sétif)

Tiago Azulao (Petro Atletico)

Karim Konaté (ASEC Mimomas)

Ali Maaloul (Al Ahly)

Aliou Dieng (Al Ahly)

Mohamed Shenawy (Al Ahly)

Mohamed Sherif (Al Ahly)

Percy Tau (Al Ahly)

Morlaye Sylla (Horoya)

Achraf Dari (Wydad)

Yahya Jabrane (Wydad)

Zouhair El Moutaraji (Wydad)

Mouhcine Moutouali (Raja)

Issoufou Dayo (RS Berkane)

Youssou El Fahli (RS Berkane)

Victorien Adebayor (Niger/Union Sportive Gendarmerie Nationale)

Mohamed Ali Ben Romdhane (Espérance Sportive de Tunis)

Jeune joueur de l'année (hommes) :

Dango Ouattara (Burkina Faso/Lorient)

Karim Konaté (Côte d'Ivoire/ASEC/RB Salzburg)

Jesus Owono (Guinée équatoriale/Alaves)

James Gomez (Gambie/AC Horsens)

Kamaldeen Sulemana (Ghana/Rennes)

Ilaix Moriba Kourouma (Guinée/Valence)

El Bilal Touré (Mali/Reims)

Akinkunmi Amoo (Nigeria/FC Copenhague)

Pape Matar Sarr (Sénégal/Metz)

Hannibal Mejbri (Tunisie/Manchester United)

Entraîneur de l'année (hommes) :

Mandla Ncikazi (Orlando Pirates)

Kamou Malo (Burkina Faso)

Amir Abdou (Comores)

Carlos Quieroz (Égypte)

Pitso Mosimane (Al Ahly)

Tom Saintfiet (Gambie)

Florent Ibenge (RS Berkane)

Vahid Halilhodzic (Maroc)

Walid Regragui (Wydad)

Aliou Cissé (Sénégal)

Équipe nationale de l'année (hommes) :

Burkina Faso

Cameroun

Comores

Égypte

Guinée Equatoriale

Gambie

Mali

Maroc

Sénégal

Tunisie

Club de l'année (hommes) :

Orlando Pirates (Afrique du Sud)

ES Sétif (Algérie)

Petro Atletico (Angola)

TP Mazembe (RD Congo)

Al Ahly (Égypte)

Ahli Tripoli (Libye)

Al Ittihad (Libye)

Raja Club Athletic (Maroc)

RS Berkane (Maroc)

Wydad Athletic Club (Maroc)