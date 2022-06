Maroc: Sport pour tous - Activités sportives au profit de 400 pensionnaires mineurs de la prison locale El Arjat 2

Salé — La Fédération royale marocaine de sport pour tous (FRMSPT) a organisé les 28 et 29 juin des activités socio-sportives au profit de 400 pensionnaires mineurs de la prison locale El Arjat 2, près de Salé.

L'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de partenariat liant la Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) avec la FRMSPT, visant à promouvoir la pratique sportive au sein des établissements pénitentiaires, de préserver la santé des pensionnaires et de préparer leur réintégration après leur libération.

Le directeur de la prison locale El Arajt 2, Ahmed Moumni a indiqué dans une déclaration à la presse que les pensionnaires mineurs font l'objet d'une attention particulière dans le cadre de l'approche d'intégration de la DGAPR, notant que cette manifestation sportive, organisée et encadrée par l'instance fédérale, s'est déroulée dans une atmosphère festive et divertissante et a eu un grand impact sur les pensionnaires.

Il a estimé que ces activités sportives et récréatives atténueraient l'impact de la détention et apaiseraient les jeunes pensionnaires, d'autant plus que le sport constitue un outil de discipline et un moyen de divertissement et de communication.

Pour sa part, la présidente de l'instance fédérale, Mme Nezha Bidouane a salué la démarche de la Délégation générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, cherchant à faire du sport un moyen de préserver la santé et préparer la réinsertion des pensionnaires après leur libération, conformément aux directives royales visant à promouvoir la dimension sociale dans le domaine de la justice et de la réhabilitation des établissements pénitentiaires.

Elle a relevé que la programmation d'activités sportives dans les établissements pénitentiaires est un des moyens de réinsertion et d'éducation des pensionnaires et un facteur d'équilibre et de prévention de la récidive.

Des ateliers sur différents sports individuels et collectifs ont été organisés lors de cet événement.

Des médailles et des prix ont été décernés aux participants et aux cadres éducatifs de l'établissement à l'issue de cette manifestation socio-sportive.

La Fédération royale marocaine de sport pour tous a organisé plusieurs événements similaires dans plusieurs établissement pénitentiaires, notamment à Khouribga, Azrou, Bouarfa, Errachidia et Casablanca.