Maroc: La récupération de Sidi Ifni, un tournant décisif dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume

Guelmim — Le peuple marocain, et à sa tête la famille de la résistance, célèbre jeudi le 53ème anniversaire de la récupération de Sidi Ifni, un événement phare qui constitue un tournant décisif dans le processus de parachèvement de l'intégrité territoriale du Royaume.

En effet, cette date historique et mémorable qui a vu les couleurs nationales hissées le 30 juin 1969 dans le ciel de Sidi Ifni, est commémorée chaque année dans la joie et l'allégresse par l'ensemble des Marocains qui tiennent, par là même, à rendre un vibrant hommage aux grands nationalistes et patriotes, hommes et femmes, qui ont consenti d'énormes sacrifices au service de leur patrie.

A cette occasion, le Haut-Commissariat aux anciens combattants et anciens membres de l'armée de libération souligne que la commémoration de cet épisode phare de l'histoire de la résistance nationale permet de rappeler les épopées du combat national pour l'indépendance et l'unité nationale, s'inspirant des valeurs de résistance, de mobilisation globale et d'attachement solide du peuple marocain à la patrie, du Sahara au Nord du Royaume, et une occasion de raviver ses sentiments de dévouement permanent pour l'unité nationale constante solide face aux tentatives des adversaires.

Le retour de Sidi Ifni à la mère patrie est le couronnement d'une longue lutte contre le colonialisme, menée à l'instar des différentes régions du Maroc, par les valeureux membres des tribus d'Ait Baâmrane.

En dépit de la modestie de leurs moyens, les combattants d'Aït Baâmrane sont passés à une forme plus hardie de combat à travers une série d'attaques menées en 1957 contre 16 postes espagnols, marquant ainsi le premier pas vers le recouvrement de la liberté et de l'indépendance.

Ainsi, les Aït Baâmrane, hommes et femmes, d'une bravoure légendaire, ont été le fer de lance de la résistance nationale dans le Sud du Maroc et les pourvoyeurs des nationalistes du Nord en armes, à travers leurs cellules de résistance, affirmant ainsi leur attachement à leur marocanité et au glorieux Trône Alaouite.

Le 18 mai 1972, la ville de Sidi Ifni a eu le privilège, après sa rétrocession, d'accueillir Feu SM Hassan II, une visite qui symbolise l'importance stratégique que les Souverains chérifiens ont toujours accordée à toutes les provinces du Sud.

Dans ce sillage, le Haut-Commissariat aux anciens combattants et anciens membres de l'armée de libération a mis en avant la teneur du Discours de Feu Sa Majesté Hassan II, lors de cette visite à la ville de Sidi Ifni.

La récupération de la ville ne représentait pour le Royaume que le point de départ d'un long chemin de lutte pour le parachèvement de son intégrité territoriale. Une lutte couronnée, le 6 novembre 1975, par la glorieuse Marche Verte, œuvre pacifique et épopée mémorable initiée avec génie par Feu SM Hassan II pour la libération du Sahara marocain, et qui illustre le patriotisme d'une nation, fermement attachée à son unité nationale et territoriale, et qui allait devenir une référence en matière de lutte pacifique des nations et des peuples pour le recouvrement de leurs droits spoliés.

Suivant la voie tracée par Ses illustres ancêtres, SM le Roi Mohammed VI a repris le flambeau du combat contre toutes les manœuvres visant à porter atteinte à la stabilité du Maroc, à sa sécurité et à la dignité de ses citoyens.

Aujourd'hui, la commémoration de cette épopée nationale est une manière d'entretenir la mémoire, celle qui relate aux générations futures les exploits et épopées des ancêtres et leurs significations profondes en vue de stimuler leur sens de patriotisme et de les armer contre les manœuvres hostiles à la Nation.

A cette occasion, le Haut-Commissariat rendra hommage à des anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération pour leur loyalisme et leurs sacrifices consentis au service de la patrie et du recouvrement de la liberté et de l'indépendance, ainsi qu'à la distribution d'aides financières.

Pour commémorer comme il se doit cet événement phare, la délégation régionale du Haut-Commissariat aux anciens Résistants et anciens membres de l'armée de libération à Sidi Ifni a, de son côté, mis au point un programme riche en activités culturelles et rencontres de communication autour de ce glorieux événement.

Outre des activités éducatives, culturelles et de sensibilisation, des visites seront organisées à l'espace de la mémoire et de l'histoire de la résistance ainsi que des expositions d'ouvrages et de publications du Haut-Commissariat.

Au menu figure aussi un colloque sur le thème "L'anniversaire de la récupération de Sidi Ifni : Des valeurs de la résistance aux enjeux du développement".