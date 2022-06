Cote d'Ivoire: Pré-Sommet Mondial sur l'Education - La ministre Mariatou Koné partage l'expérience ivoirienne

L'éducation est encore à l'honneur à l'Unesco. Le mardi 28 juin, le pré-sommet mondial sur la transformation de l'éducation a ouvert ses portes au siège de l'institution onusienne à Paris.

Cette rencontre internationale est organisée en prélude au Sommet qui se tiendra en septembre prochain à New York. Ce pré-sommet a pour but de tirer parti de l'évolution des discussions et de générer une plus grande dynamique en vue du sommet sur la transformation de l'éducation. La Côte d'Ivoire est représentée à ces assises par la ministre de l'Education nationale et de l'Alphabétisation, le Pr Mariatou Koné, qui y conduit une délégation. Au cours de la rencontre des ministres en charge de l'Education qui s'est tenue hier, le Pr Mariatou Koné a salué l'initiative de réunir les pays membres du Partenariat Mondial pour l'Education. Elle a également rappelé les actions réalisées en Côte d'Ivoire avant la Covid-19.

Grâce à ce partenariat, a-t-elle relevé, la Côte d'Ivoire a bénéficié de plus de 100 milliards de FCFA pour la construction de salles de classe, de collèges de proximité, de CAFOP. A cela s'ajoutent les réhabilitations d'écoles après la crise post-électorale de 2010, l'amélioration des pratiques enseignantes et de la formation initiale ainsi que la mise en place de la plateforme " Mon école à la maison ", sans oublier la réouverture des établissements scolaires.

La première responsable de l'Ecole Ivoirienne a instruit ses pairs sur le processus participatif et inclusif de transformation qualitative, du Système Educatif ivoirien. Ce, à travers l'organisation des États Généraux de l'Éducation Nationale et de l'Alphabétisation (EGENA) qui a mobilisé tous les acteurs autour de trois types de dialogue. Mariatou Koné a également souligné que la Côte d'Ivoire a décidé de maintenir son niveau d'allocation budgétaire à 22,4 % jusqu'en 2025.

Saluant la volonté politique et l'engagement du Président de la République de Côte d'Ivoire Alassane Ouattara, la ministre a insisté sur le fait que des approches innovantes s'imposent au niveau des finances. Notamment la mobilisation des ressources auprès du secteur privé et des fondations et la possibilité de capter des niches dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et bien d'autres.