Togo: La vente des produits pétroliers dans les bidons et autres récipients formellement interdite

Dans un jugement de leur caractère inflammable, et en raison des dangers que peut représenter le transport et le stockage des produits pétroliers, le gouvernement togolais interdit désormais leur vente dans les bidons et autres récipients.

"Il a été donné de constater que certaines stations-services se livrent à la vente en bidon et autres récipients des produits pétroliers notamment le Super sans plomb et le gazoil", rapporte le communiqué du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, Kodzo Adedze et son collègue de la Sécurité et de la Protection civile, Yark Damehane, en date du 28 juin 2022.

"Compte tenu du caractère inflammable desdits produits et en vue de garantir la sécurité des personnes et des biens", explique t-on avant de décider, "La vente en bidons et autres récipients du super sans plomb et du gazoil est interdite sur toute l'étendue du territoire national".

Toutefois, "Une dérogation spéciale est néanmoins accordée aux propriétaires de groupes électrogènes sur présentation d'une preuve de détention".

Par ailleurs, le gouvernement "invite les marketers et les gérants de stations-services au respect strict des présentes mesures", sous peine que les contrevenants soient "sanctionnés et les produits ainsi que leurs moyens de transport saisis conformément aux en vigueur", ont prévenu les deux autorités.