Seychelles: Davantage de sites de tourisme sportif doivent être développés aux Seychelles, selon la ministre de l'Investissement

Un certain nombre de sites ont été identifiés aux Seychelles pour construire des installations pour les activités de tourisme sportif dans le cadre du plan du gouvernement visant à diversifier l'industrie du tourisme, a récemment déclaré un haut responsable.

La ministre de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie, Devika Vidot, a déclaré que si les activités touristiques sont la principale source de revenus des Seychelles, il est nécessaire d'augmenter le montant d'argent que les touristes dépensent pendant leur séjour.

Le tourisme sportif fournira donc des activités sportives et de loisirs adéquates et l'accueil d'événements sportifs internationaux peut attirer plus de monde et accroître la visibilité des Seychelles.

En ce qui concerne l'investissement dans les installations, Mme. Vidot a déclaré que la délégation des Seychelles à l'Expo 2020 à Dubaï a présenté le concept à un certain nombre de parties intéressées. Certains d'entre eux ont eu des idées et se sont rendus aux Seychelles pour identifier les domaines dans lesquels ils pourraient investir.

"Nous avons déjà identifié un certain nombre de sites où les investisseurs pourront construire des installations dans le cadre de ce projet, comme Beau Vallon, le Complexe sportif de Roche Caïman, Anse Royale et même sur Praslin", a-t-elle ajouté.

Le tourisme est le principal contributeur à l'économie de la nation insulaire de l'océan Indien occidental et est l'industrie qui a été la plus gravement touchée lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué une baisse dans les voyages. Depuis lors, le gouvernement des Seychelles a intensifié ses efforts pour diversifier l'économie.

La délégation des Seychelles pour le tourisme sportif à l'Expo de Dubaï dirigée par la ministre Vidot (avant au milieu). (Ministère de l'Investissement, de l'Entrepreneuriat et de l'Industrie) Photo License: CC-BY

"Le plan du gouvernement pour la diversification de l'économie est également centré sur l'expansion du tourisme, de la pêche et des sports avec de nouvelles activités et investissements", a déclaré Mme. Vidot.

Elle a ajouté que le tourisme sportif a été identifié comme un domaine à fort potentiel, où l'accent est mis sur l'utilisation des ressources du pays pour promouvoir ce concept, en mettant l'accent sur les sports nautiques.

Un tel exemple est le projet récemment annoncé sur le site du Regatta de Beau Vallon, où une arène sportive proposée verra la construction d'installations ultramodernes avec un terrain de basket, des gymnases et même une installation de camp d'entraînement.

Mme. Vidot a déclaré que dans le plan, les investisseurs seychellois auront la priorité sur les étrangers, bien que le gouvernement soit conscient que certains projets nécessitent beaucoup de capitaux qui ne peuvent être obtenus que par des investissements étrangers. C'est pourquoi le gouvernement autorise les étrangers à s'associer à des investisseurs locaux pour leurs projets.

La ministre a déclaré que malgré l'accent mis actuellement sur le tourisme sportif, ce n'est pas un concept nouveau aux Seychelles car il avait été déjà mis en œuvre.

Elle a souligné que l'Eco-Friendly Marathon était un moyen d'attirer plus de visiteurs grâce au sport, entre autres événements organisés au fil des ans.

Le Seychelles Eco-Friendly Marathon a été lancé en 2008 par le consul général honoraire des Seychelles en Corée du Sud, Dong Chang Jeong, dans le cadre des efforts visant à encourager les habitants de la nation insulaire à rester en bonne santé.

Le marathon est maintenant devenu un événement annuel qui attire les habitants et les étrangers travaillant ou en vacances aux Seychelles, ainsi que les participants étrangers qui viennent expressément pour le marathon.

Depuis 2018, les Seychelles accueillent une partie de la série mondiale de natation en eau libre de la Fédération internationale de natation (FINA). Le projet est organisé en collaboration avec les Ministères de la Jeunesse, des Sports et de la Famille, et du Tourisme et des Affaires étrangères.