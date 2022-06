Afrique: L'ambassadeur de la Gambie au Cuba souligne l'importance d'Expocaribe 2022 pour l'Afrique

Santiago, Cuba, 28 Juin - Son Excellence Kujejatou K.B. Manneh, l'ambassadrice de la Gambie à Cuba a souligné l'importance de la Foire Internationale de la Coopération et du Commerce Internationale Expocaribe 2022 pour son pays et le reste de l'Afrique.

Elle a estimé que l'évènement qui a pris fin à Cuba Dimanche est un cadre d'apprentissage sur les opportunités d'affaires. Elle a déclaré qu'elle reviendrait en Juin 2023 car elle a été amplement renseignée sur le potentiel et les opportunités pour le commerce international et les investissements directs étrangers dans la région orientale, la production et l'exportation de médicaments, les avantages du tourisme à destinations multiples et les capacités de Cuba à s'adapter au changement climatique.

Pour sa nation, qui est constituée à 60% de jeunes créateurs et innovateurs, cet évènement est d'une grande importance car elle pourrait leur permettre de trouver un marché dans les pays de la Caraïbe pour leurs produits. Elle a également déclaré lors d'une interview exclusive avec Cuban News Agency que le fait que la Gambie soit localisée aux abords de l'océan atlantique est un avantage.

Elle a parlé des possibilités d'exportation de biens et de services ainsi que des opportunités d'investissements étrangers qui pourraient être bénéfiques à ces deux régions du monde, notamment dans le domaine du tourisme à destinations multiples, qui nécessite un réseau de transport maritime efficace. Il est donc tout à fait naturel que la représentante du bureau local de la Gambie décide de visiter cette île en vue de la mise en place de projets communs.

La diplomate a exprimé son intérêt pour le secteur biopharmaceutique, qui est un domaine d'expertise pour la plus grande île des Antilles, et a mis en exergue l'objectif de la Gambie de fournir les matières premières indispensables à la production de produits biopharmaceutiques, car l'accès aux marchés internationaux est difficile pour Cuba, et ce, en raison de l'embargo économique, commercial et financier mis en place par les Etats Unis.

Elle a indiqué qu'un rapport sur la Foire Internationale de la Coopération et du Commerce Internationale Expocaribe 2022 sera présenté au gouvernement. Ce rapport sera également présenté à l'Union Africaine en raison de son importance dans le renforcement des relations avec les pays Caribéens et la promotion de la coopération Sud-Sud.

A cet égard, elle a fait allusion à l'intention de procéder à la signature d'un Accord de Coopération avec l'université d'Oriente en vue de stimuler le développement de l'agriculture dans certaines provinces. Cet accord sera ensuite étendu et mis en œuvre dans les autres régions du pays. A l'instar du partenariat de coopération avec Havana High Studies House dans le domaine de la santé.

Elle a également salué l'aptitude et la fortitude de l'archipel à faire face aux désastres naturels- le sujet d'un autre panel d'Expocaraibe 2022- en particulier leur capacité de prévention et de réhabilitation à la suite d'un désastre naturel, et a insisté sur le fait que son pays doit apprendre et échanger avec l'ile sur la mise en place des conditions nécessaires permettant de faire face à la sécheresse, l'un des problèmes majeurs de l'île.

Les relations diplomatiques entre Cuba et la Gambie ont été établies le 19 Mai 1979. Ces relations ont été renforcées par la présence de professionnels dans le domaine de la santé dans le pays, qui contribuent au bien-être et à la santé de ces habitants ainsi qu'à la formation d'experts et de spécialistes médicaux à l'Université de Banjul, la capitale.

La plus grande île des Antilles bénéficie également du soutien de la Gambie à l'échelle internationale dans plusieurs domaines de la coopération multilatérale, ainsi que dans le combat pour la fin de l'embargo économique, commercial et financier imposé par les Etats Unis il y a 60 ans.

Les managers de 'Secco' vont protester contre le non-paiement de leurs indemnités