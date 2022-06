Congo-Brazzaville: Enquête sur les délais de paiement - La Chambre de commerce fait une restitution

Les résultats de l'enquête ont fait l'objet des échanges à l'occasion de la célébration, par la Chambre de commerce de Pointe-Noire, de la cinquième Journée internationale des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) dont les activités ont été ouvertes le 27 juin. Des solutions ont été proposées pour réduire les délais de paiement et développer les activités. Le public peut aussi découvrir les potentialités des entreprises de la place à travers une exposition qui s'étendra jusqu'au 3 juillet.

La Journée internationale des MPME, placée cette année sous le signe de la reprise dans la résilience, a eu pour thème : "MPME : la clé d'une relance durable et inclusive". Instituée en 2017 par les Nations unies, elle est une occasion de saluer la contribution substantielle des MPME à l'économie en tant que moteur de la croissance et de la création des emplois. Directeurs départementaux, responsables d'entreprise, entrepreneurs et porteurs de projets ont pris part à la rencontre d'échange dans la salle de la Chambre consulaire. Ils ont suivi la restitution de l'enquête sur les délais de paiement initiée et menée par la Chambre de commerce; des présentations sur l'affacturage et les solutions de la digitalisation et assisté à la sortie officielle de l'Organisation pour le développement des entreprises locales.

La journée internationale des MPME, que la Chambre de commerce célèbre depuis 2020 avec l'appui financier de l'Union européenne, s'est aussi articulée autour du lancement et de la visite de l'exposition destinée à faire découvrir, pendant une semaine, les potentialités des entreprises locales.

Evoquant l'intérêt de cette journée, Daff Hamadi, vice-président de la Chambre de commerce, a indiqué : "Selon les Nations unies, à l'échelle mondiale, ces entités représentent 80% des entreprises et génèrent 50% du produit national brut. Cette configuration, en termes de poids et d'utilité économique de ces entreprises, est parfaitement observable dans notre champ de compétence territoriale.

D'où notre intérêt, de plus en plus prononcé, à saisir l'occurrence de ce rendez-vous pour discuter, partager, interroger, creuser et imager des pistes de travail en vue de favoriser le changement d'échelle de ces entreprises qui sont l'avenir de notre économie et l'indispensable viatique sur le chemin des défis qu'elle nous impose. Le monde, porte encore les stigmates de la pandémie de la covid-19 qui a ébranlé son économie et enclenché le violent choc inflationniste qui déstabilise le quotidien des milliards des personnes. Notre pays n'échappe pas à cette réalité. Laquelle nous impose des défis colossaux dans lesquels les MPME ont une part importante à assumer".

Des écarts dans les délais de paiement

La restitution de l'enquête a été faite par Jean-Michel Mavoungou, responsable Helpdesk Liziba. Les réponses au questionnaire ont permis de constater les écarts dans les délais de paiement accordés aux clients par leurs fournisseurs, ainsi que ceux obtenus des fournisseurs par leurs clients. La plupart des entreprises ayant répondu sont des Sarl, des établissements et des Sarlu qui représentent respectivement 32,7%, 25,7% et 20,8%. Les SA ne représentent que 8,9%.

On note que 66,3% de ces entreprises informent leurs clients des pratiques et procédures de règlement de factures ; 91,1% déclarent que les délais de paiement de leurs clients impactent leurs activités. 85,1% n'appliquent pas des pénalités de retard pour non-paiement dans les délais fixés. 54,5% estiment que le délai raisonnable de règlement est de moins trente jours, 40,6% de 30 à quarante-cinq jours et 5% de quarante-cinq à soixante jours. 100% de ces entreprises pensent que le respect des délais de paiement est très important pour leur image.

Des suggestions ont été faites en vue d'améliorer les délais de paiement : se convenir sur le délai pour éviter les tensions de trésorerie ; faire appel à la responsabilité de chaque entreprise à payer ses clients dans les délais convenus afin que cela se répercute sur les délais des fournisseurs ; mettre en place une solution de recouvrement qui limiterait les pertes en cas d'insolvabilité, que les banques exécutent rapidement le transfert des fonds envers les fournisseurs. Par ailleurs, Christian Massamba, responsable de la communication de la Chambre consulaire, déplorant le fait que cent une entreprises seulement ont répondu au questionnaire, a indiqué que leur structure est disponible pour poursuivre la réflexion.

L'affacturage et la digitalisation de l'entreprise comme solutions

Mentionnant le fait que les délais de paiement dépendent, entre autres, de l'activité, de la prestation et de la taille de l'entreprise, Honardi Makosso, gestionnaire de l'affacturage de la Banque postale du Congo, a indiqué que le retard de paiement met le prestataire en difficulté face à d'autres contrats et que l'affacturage (technique de financement et de recouvrement de créances mise en œuvre par les entreprises et consistant à obtenir un financement anticipé et à sous-traiter cette gestion à un établissement de crédit spécialisé), solution que propose sa structure, aide à limiter les tensions de trésorerie. Il permet de régler rapidement des factures (disposer de son argent sans attendre l'échéance), de gagner du temps et d'augmenter le chiffre d'affaires.

Quant à la digitalisation des activités, elle présente beaucoup d'avantages, selon Gabrielle Okotaka, directrice régionale MTN Congo, qui a développé le sujet. Elle permet de dématérialiser les services, de maintenir l'activité, d'améliorer les relations avec la clientèle, optimiser la logistique et le process interne.

La célébration de la Journée internationale des MPME a été l'occasion pour l'Organisation pour le développement des entreprises locales de faire sa sortie officielle. Initiative de neuf entreprises de la place, la plateforme, ouverte à tout acteur économique du Congo, entend promouvoir l'activité professionnelle et mutualiser les ressources.

Aussi Deschagrains Ebeth, son président, les a-t-il appelé à y adhérer. La Chambre de commerce a aussi lancé, le 27 juin, l'exposition sur les potentialités des entreprises locales qui va se poursuivre jusqu'au 3 juillet. L'activité donne au public l'occasion de découvrir le savoir-faire, les innovations et les solutions qu'elles proposent en nouvelles technologies, en agroalimentaire et autres.