Ethiopie: Le CICR fournit semences et aide financière aux agriculteurs

Sur notre route, de Woldiya à Kobo, des centaines d'étudiants ornent la chaussée de leurs couleurs ensoleillées, comme pour détourner nos regards des champs arides.

De nombreux agriculteurs sont retournés sur leurs terres après avoir fui la violence armée, pour constater que des années de dur labeur avaient été réduites à néant.

Volontaires de la Croix-Rouge éthiopienne tout sourire à l'aube d'une nouvelle journée de distribution de semences et d'aides en espèces dans la région de l'Amhara.

Les habitants ont mobilisé tous les moyens nécessaires pour transporter les sacs de graines distribués par le CICR.

Membres de la communauté réunis à Raya, sur les hauts de Kobo. Ils attendent de recevoir leur carte d'éligibilité pour la distribution, en vue de laquelle ils s'étaient inscrits.

Des collaborateurs du CICR expliquent les critères d'éligibilité et le déroulement de la distribution avant de répondre aux questions.

L'arrivée des camions est un moment fort en émotions.

Leur voyage a été long, parfois très compliqué, et leur chargement est si précieux pour les familles. Ces deux poids lourds transportent plus de 2 000 sacs d'espoir.

Dans un climat d'effervescence, les habitants, les représentants des autorités locales, les volontaires de la Croix-Rouge et le personnel du CICR unissent leurs forces pour décharger et empiler les sacs de semences qui seront distribués à 1 300 ménages.

Les bénéficiaires font la queue pour présenter leur carte et récupérer leur sac de graines.

Le moment est venu de se rassembler dans un champ voisin pour se répartir les graines.

Chaque ménage bénéficiaire reçoit des semences de qualité de deux variétés différentes.

Les sacs de sorgho doivent être partagés entre cinq ménages. La répartition des graines constitue un travail de précision réalisé uniquement par les femmes.

" Après la guerre, la vie est devenue très difficile ", témoigne Abede Wudye Degu. " Mais j'ai reçu des semences de bonne qualité ; cette aide va nous permettre de nourrir nos six enfants. "

27 juin 2022

Le retour sur leurs terres des communautés rurales déplacées après une diminution de la violence armée représente à la fois un espoir et un défi. Des années de travail consacrées à cultiver les champs et faire prospérer les fermes ont été balayées : tout est à recommencer.

Dans le cadre de ses opérations d'assistance à l'échelon national, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) apporte un soutien aux agriculteurs en collaboration avec la Croix-Rouge éthiopienne et les autorités locales.

D'ici la fin de 2022, plus de 65 000 ménages des régions de l'Amhara, de l'Oromia, de Somali et du Tigré auront reçu du CICR des semences et de l'argent pour l'achat de matériel agricole tel que des outils et de l'engrais. L'organisation a prévu de distribuer cette année environ 1 900 tonnes de semences, composées de sorgho, de maïs, de teff, de blé et de haricots.

" Personne ici ne s'attendait à cette aide. Grâce à l'argent que nous avons reçu, nous allons pouvoir acheter davantage de graines, des pesticides et d'autres fournitures. Avec l'aide de Dieu et si la pluie arrive, nous nous en sortirons ", conclut Abede Wudye Degu, agriculteur et père de six enfants.