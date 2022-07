Afrique du Nord: Loi sur l'investissement - De nouvelles perspectives de partenariat entre l'Algérie et l'Egypte

Alger — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a indiqué jeudi à Alger que la nouvelle loi sur l'investissement ouvrira de nouvelles perspectives de partenariat économique entre l'Algérie et l'Egypte.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture du Forum d'affaires algéro-égyptien au Centre international des conférences Abdellatif-Rahal (CIC, Alger), M. Benabderrahmane a précisé que "la nouvelle loi sur l'investissement ouvrira de nouvelles perspectives aux investisseurs égyptiens à la faveur des facilités qu'elle prévoit, notamment le passage de la production à l'exportation".

"Le champ du partenariat est ouvert aux hommes d'affaires égyptiens dans tous les secteurs", a-t-il assuré, soulignant qu'il appartenait aux opérateurs économiques des deux pays de promouvoir les relations bilatérales.

"L'Egypte avec qui nous entretenons des relations historiques est l'un des plus importants partenaires arabes de l'Algérie en termes de volume d'investissements et d'échanges commerciaux", a soutenu le Premier ministre.

Concernant la nouvelle loi sur l'investissement, M. Benabderrahmane a fait savoir que ce texte, qui sera publié prochainement au Journal officiel, accompagnera les hommes d'affaires et les sociétés étrangères en matière de transfert des bénéfices, consacrera la liberté d'investissement et assurera l'équité entre les investisseurs.

Cette loi offre aux sociétés étrangères les mêmes droits et avantages qu'aux entreprises nationales, a-t-il ajouté.

Il a évoqué, à ce propos, les opportunités de coopération et de partenariat disponibles dans les différents domaines, en tête desquels l'énergie, où l'Algérie propose l'investissement dans les domaines d'exploration et de production du gaz et du pétrole.

Dans le domaine des énergies renouvelables, l'Algérie dispose de programmes d'investissement fructueux, notamment la production de l'énergie photovoltaïque, qui devra connaître un bond qualitatif durant les prochaines années.

Il s'agit également du secteur des mines, étant l'un des secteurs qui retient l'attention des investisseurs étrangers compte tenu de sa rentabilité importante.

Le Premier ministre a affirmé, par ailleurs, que les industries de transformation liées au secteur agricole suscitent un intérêt particulier dans le programme du Gouvernement algérien, car étant une valeur ajoutée essentielle pour la création d'emplois et la contribution à la relance économique.

Concernant le secteur de l'Habitat qui suscite un intérêt particulier des autorités publiques depuis des années, le Gouvernement a décidé de continuer à soutenir ce secteur vital pour répondre à la demande croissante sur les logements sociaux, ce qui fait de ce dernier un secteur à grande faisabilité économique, a-t-il ajouté.

Quant au secteur du tourisme, ce dernier suscite un intérêt particulier dans le programme du Gouvernement et de ses politiques publiques, notamment à la lumière des efforts visant la diversification de l'économie et l'augmentation des caractéristiques de ce secteur et sa compétitivité en Algérie, a indiqué M. Benabderrahmane.

"L'Algérie qu'Allah a gratifiée de nombreux atouts qui font d'elle une destination touristique attrayante par excellence", offre toutes les conditions favorables à la réussite des investissements et des partenariats, notamment en ce qui a trait aux projets d'exportation vers les pays d'Afrique et ailleurs, selon le Premier ministre.

Les travaux du Forum d'affaires algéro-égyptien, ont débuté jeudi à Alger, sous la coprésidence du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, et son homologue égyptien, Moustapha Madbouli.

Le forum organisé sous le slogan: "Algérie/Egypte: Une histoire et des dénominateurs communs au service d'une coopération économique prometteuse", s'inscrit dans le cadre de la 8e session de la Grande commission mixte Algéro-égyptienne.

L'ouverture de ce forum, organisé par la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) a été marquée par la présence de membres des gouvernements des deux pays, de représentants d'organisations patronales, et des hommes d'affaires algériens et égyptiens.