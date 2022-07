Algérie: Arkab reçoit la PDG de la compagnie américaine "Occidental Petroleum Corporation"

Alger — Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu jeudi à Alger, la Présidente-directrice générale de la compagnie américaine "Occidental Petroleum Corporation" (OXY), Vicki Hollub, indique un communiqué du ministère.

En présence du PDG du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, les entretiens ont porté sur "l'examen de l'état des relations entre le Groupe Sonatrach et Occidental Petroleum Corporation", ainsi que "les voies et moyens de les renforcer et de les développer notamment dans les domaines de la recherche et exploration des hydrocarbures, le développement des gisements et la production et le transport du gaz naturel et le GNL", a fait savoir la même source.

Les deux parties ont, également, abordé les perspectives de collaboration entre les deux Groupes dans des projets structurants en Algérie dans le cadre de la nouvelle loi sur les hydrocarbures, conclut le communiqué.