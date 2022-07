Algérie: Le pays abritera la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang en 2023

Alger — L'Algérie a eu l'approbation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour abriter la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang (14 juin) en 2023, a indiqué, jeudi, un communiqué du ministère de la Santé.

"L'Algérie abritera la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang (14 juin) en 2023, sur proposition du président de la Fédération internationale des organisations de donneurs de sang (FIODS), Gian Franco Massaro, lors de sa visite en Algérie en début juin 2022 où il s'est enquis de près des réalisations accomplies par l'Agence nationale du sang (ANS) dans ce domaine", a précisé le communiqué.

Le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus a exprimé "la reconnaissance de l'Organisation envers le Gouvernement algérien pour le respect des principes de cette instance, ses priorités, ainsi que sa contribution à maintenir les questions de sécurité et de disponibilité du sang à l'ordre du jour des agendas de la santé mondiale".

L'OMS a également souligné, par la voix de son directeur, que "la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang demeure un acte inspirant pour la solidarité mondiale", félicitant l'Algérie pour "l'exploit important réalisé en matière de garantie de réserves suffisantes et sûres de sang et de produits sanguins, et ce, dans le souci de répondre aux besoins des patients, alors que de nombreux pays ont fait face à des défis majeurs durant la pandémie de Covid-19".

Il a estimé que la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang qui sera abritée en Algérie en 2023 sera l'occasion pour celle-ci de "renforcer le don de sang volontaire non rémunéré", ainsi qu'une opportunité pour tous les acteurs concernés "en vue d'échanger les expériences avec leurs homologues des différents pays du monde et d'examiner les moyens de contribuer au sein de la communauté internationale en encourageant les bonnes pratiques et en montrant l'exemple".

A cet effet, le ministère de la Santé a fait part de "sa disposition à faire de cet événement international important une réussite".