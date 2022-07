Afrique du Nord: Algérie-Egypte - Madbouli appelle à promouvoir les échanges commerciaux

Alger — Le Premier ministre égyptien, Moustafa Madbouli, a appelé à promouvoir les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Egypte au niveau de leurs relations politiques et à saisir les opportunités d'investissement qui s'offrent aux deux pays.

Dans une allocution prononcée lors du Forum d'affaires algéro-égyptien, M. Madbouli a estimé que les échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Egypte (787 millions de dollars en 2021) restaient "en-deçà des capacités des deux pays", soulignant la nécessité d'augmenter leur volume dans les années à venir.

Les discussions entre les responsables des deux pays, lors des travaux de la 8e session de la Grande commission mixte algéro-égyptienne, ont débouché sur un accord pour l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et l'Egypte à travers le lancement des mécanismes favorisant un meilleur climat des affaires.

Selon lui, les conclusions de la 8e session de la Grande commission mixte permettront aux hommes d'affaires et aux investisseurs des deux pays de lancer des partenariats de développement dans divers domaines économiques, notamment l'industrie et les services.

Dans ce contexte, M. Madbouli a fait savoir que le gouvernement de son pays envisageait l'ouverture d'une ligne maritime régulière entre les ports algériens et égyptiens, afin d'accélérer les flux de marchandises et le transport commercial.

Le Premier ministre égyptien a, par ailleurs, passé en revue les principales réformes législatives et les projets de développement menés par son pays en vue d'encourager l'investissement et d'améliorer le climat des affaires.

Il a, en outre, mis en avant l'importance des forums économiques dans l'établissement de partenariats de développement et le renforcement de la complémentarité entre les entreprises algériennes et égyptiennes dans divers domaines, invitant les opérateurs algériens à saisir les opportunités d'investissement offertes en Egypte qui œuvre à conforter le rôle du secteur privé dans l'économie.

De son côté, la ministre égyptienne du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea, a affirmé que la dynamique que connaissent les relations entre les deux pays devrait être confortée par l'augmentation des échanges commerciaux et la promotion des investissements mixtes.

Soulignant le souci de la partie égyptienne à redynamiser le rôle du Conseil d'affaires algéro-égyptien, après sa nouvelle composition, Mme Névine Gamea a indiqué les deux parties ont convenu de tenir la première réunion de ce conseil dans les plus brefs délais, afin d'insuffler une forte impulsion aux relations commerciales et d'investissement entre les deux pays et d'ouvrir de nouvelles perspectives de coopération dans divers domaines.

La partie égyptienne, ajoute la ministre, souhaite voir ce forum contribuer à l'ouverture de nouvelles perspectives de coopération entre les deux pays, à leur tête le renforcement de la coopération commune dans le domaine de l'industrie dans les secteurs prioritaires.

M.Névine Gamea a, en outre, affirmé que l'organisation de ce forum qui intervient à point nommé, se veut "une opportunité privilégiée pour les entreprises algériennes et égyptiennes afin de connaitre les domaines offerts et les perspectives prometteuses de coopération, et d'établir des partenariats commerciaux et d'investissement à même de contribuer au renforcement des relations économiques entre l'Algérie et l'Egypte".

A ce titre, elle a souligné "l'entière disposition de l'Egypte à coopérer avec la partie algérienne en matière de transfert de l'expérience égyptienne dans la création et la réhabilitation des zones industrielles et la création et l'équipement des petits et moyens groupes industriels, à travers l'organisation des visites et des sessions de formation au profit des spécialistes algériens dans ce domaine".