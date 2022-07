Algérie: JM - Coup d'envoi à Mascara des journées du film algérien

Mascara — Des journées du film algérien se sont ouvertes, jeudi, à la salle "Es-saada" de Mascara, dans le cadre du programme culturel et artistique des Jeux méditerranéens Oran 2022.

La journée inaugurale de cette manifestation, organisée à l'initiative de la direction de la Culture et des Arts de concert avec le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel, a été marquée par la projection de deux films "Parfums d'Algérie" de Rachid Belhadj et "Leila et les autres" de Sid Ali Mazif, en présence d'un public nombreux dont des amoureux du 7e art.

A l'issue de la projection des deux films, un débat autour de ces deux œuvres cinématographiques a été animé par le club du cinéma formé de cadres du Centre national du cinéma et de l'audiovisuel et des spécialistes du 7e art de la wilaya de Mascara.

Au menu de cette manifestation d'une semaine, figure la projection de 44 films algériens, traitant de thèmes historiques et sociaux, en matinée et en soirée.

La direction de la Culture et des Arts poursuit ses activités, dans le cadre d'un riche programme culturel et artistique qui accompagne les Jeux méditerranéens Oran 2022 dont la ville de Sig abrite une partie des compétitions.

Ces activités programmées à Sig et Mascara portent sur des spectacles folkloriques et des soirées artistiques dans divers genres musicaux, qui seront animées par des troupes artistiques locales, en plus de représentations théâtrales qui seront données par des associations culturelles de la wilaya, la projection de films cinématographiques algériens et l'organisation de conférences.

Le programme comporte également de nombreuses expositions dont une de livres sur l'histoire de la résistance de l'Emir Abdelkader contre l'occupation française, ainsi que des portes ouvertes sur les vestiges et l'histoire de la région.