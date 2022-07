Algérie: Des températures caniculaires pouvant atteindre 49 degrès sur des wilayas du Sud et de l'Est

Alger — Plusieurs wilayas du Sud et de l'Est du pays seront affectées par des températures caniculaires pouvant atteindre les 49 degrés vendredi et samedi, indique un bulletin météorologique spécial (BMS), émis jeudi par l'Office national de météorologie.

Les wilayas de Ouargla, El Oued, Touggourt, El M'ghair, Ouled Djellal et Biskra sont placées en vigilance "Orange" vendredi et samedi, souligne le BMS, précisant que les températures oscilleront entre 48 et 49 degrés durant la période de validité de ce bulletin.

La wilaya de M'sila et la partie Ouest de la wilaya de Batna sont également placées en vigilance "Orange" vendredi et samedi, ajoute le BMS, précisant que les températures prévues oscilleront entre 44 et 45 degrés.