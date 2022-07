Algérie: Colloque à Alger sur 60 ans d'acquis du secteur de l'enseignement supérieur

Alger — Un colloque, sous le thème "Soixante ans d'enseignement supérieur en Algérie: défis et acquis", a été organisé, jeudi à la Faculté de droit d'Alger, en vue de mettre en exergue les principales haltes et réformes que l'Université algérienne a traversées ainsi que les étapes du développement de la recherche scientifique.

Dans une allocution lue en son nom par le directeur général de la recherche scientifique et le développement technologique, Mohamed Bouhicha, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a affirmé que l'Université algérienne avait connu "une croissance et un développement progressif dans les structures pédagogiques, de recherche et de services".

"L'Université algérienne qui ne dépassait pas en 1962 une seule université, compte aujourd'hui 111 établissements universitaires, et a connu une hausse en termes d'encadrement passant aujourd'hui à quelque 63.000 enseignants dont 47 % au rang de professeur".

La recherche scientifique et le développement technologique "sont désormais une priorité nationale reflétant la volonté de l'Etat de renforcer les sciences et la technologie pour atteindre le développement durable", a-t-il soutenu.

Pour les structures de recherche, le ministre a fait état de l'existence de 30 centres de recherche, 45 unités, 4 agences thématiques, en plus de 1.600 laboratoires au niveau des différentes universités et dans toutes les spécialités.

"Plus de 2.200 chercheurs permanents et 40.000 enseignants chercheurs ont été recensés dans différentes spécialités, en sus de la création d'incubateurs d'innovation et du rôle de l'entrepreneuriat au sein des établissements universitaires pour promouvoir la liberté d'initiative et accompagner les diplômés et les chercheurs dans leurs efforts visant à créer des start-up", a-t-il poursuivi.

M.Benziane a indiqué que son secteur oeuvrait à "réviser plusieurs textes réglementaires de base régissant les établissements universitaires et renforçant les prérogatives de l'Université et son rôle pionnier dans la société".

"Ces textes aideront l'Université à s'ouvrir sur l'environnement national et international et à s'engager dans la recherche et le développement de l'enseignement à distance en Algérie à travers l'introduction des technologies de l'information et de la communication dans le processus de la formation et la production de contenus pédagogiques numériques", a-t-il ajouté.

M.Benziane a souligné que la tenue de ce colloque intervient "en application des instructions du Président de la République visant à encourager l'esprit d'initiative et à impliquer la société civile dans la mise en place des mécanismes appropriés à la relance du pays et à la promotion du développement national", indiquant que son secteur "a besoin de bénéficier de l'expérience des anciens établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la gestion, à travers leurs propositions et leurs vues sur les différents aspects relatifs au développement de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique".

Pour sa part, le président de l'Association nationale des anciens directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Mohamed Nemamcha a précisé que cette rencontre "constitue une halte symbolique à l'occasion de la célébration du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale pour constater les réalisations accomplies dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au cours des 60 dernières années".

Dans ce cadre, il a précisé que les réalisations accomplies dans le secteur au cours de ces années "témoignent clairement des efforts déployés par l'Etat pour le développer", indiquant que l'université a relevé "plusieurs enjeux dès les premières années de l'indépendance, en mobilisant des compétences et des cadres qualifiés pour gérer les établissements nationaux, s'est adaptée à tous les événements nationaux et internationaux et fait face aujourd'hui aux défis de la mondialisation et au grand flux des informations".

Ce colloque, auquel ont assisté des enseignants et des représentants de plusieurs secteurs, a été marqué par des interventions d'enseignants sur les débuts de l'université algérienne et les réformes de l'enseignement supérieur, ainsi que sur le mouvement estudiantin et le développement de la recherche scientifique.