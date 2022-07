Algérie: Industrie pharmaceutique - Il est important d'augmenter le taux d'intégration

Medea — Le ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Djamel Benbahmed, a souligné, jeudi à Médéa, l'importance d'augmenter le niveau d'intégration dans les produits pharmaceutiques, en vue d'assurer au pays son "indépendance" en médicaments.

"Nous devons impérativement œuvrer pour augmenter le niveau d'intégration en matière de produits actifs et ne plus continuer à dépendre des importations pour produire nos médicaments", a déclaré le ministre en marge de l'inauguration du laboratoire de contrôle et d'analyse de médicaments anticancéreux, au complexe Antibiotical de Saidal.

M.Benbahmed a jugé "inconcevable" qu'un complexe de cette envergure, dont la réputation était connue sur le plan continental, a cessé, depuis plus de quinze années, de fournir des principes actifs indispensables à la fabrication d'une vingtaine de produits pharmaceutiques.

Le complexe Antibiotical a assuré, entre 1990 et 2006, la production de produits actifs nécessaires dans la fabrication d'un nombre de produits pénicilliniques et non pénicilliniques, dont une partie était exportée vers le Mexique.

Sa capacité de production était estimée à 750.000 Tonnes/an en principes actifs, mais le complexe a interrompu, à partir de 2006, cette production et dépend, depuis, des importations pour assurer la continuité de son fonctionnement.

Une situation que le ministre de l'Industrie pharmaceutique a "dénoncé", invitant les responsables du groupe Saïdal a "accélérer" la modernisation du complexe et la relance de la production de la matière première.

M.Benbahmed a révélé, dans ce contexte, que le groupe Saïdal a engagé de multiples contacts avec des firmes étrangères pour la conclusion de projets de partenariat, précisant que "cette démarche s'effectue suivant une stratégie claire, bien définie et qui devrait profiter au secteur de l'industrie pharmaceutique".