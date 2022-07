Algérie: Boughali propose la création d'un mécanisme diplomatique préventif de soutien à la sécurité internationale

Alger — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Brahim Boughali a appelé, jeudi à Bakou (Azerbaïdjan), à la promotion des valeurs du dialogue et de la médiation pour la résolution des crises, proposant à ce propos la création d'un mécanisme diplomatique préventif dans le cadre du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (MNA), pour le soutien à la sécurité et à la stabilité internationales.

Intervenant lors de la Conférence du Réseau parlementaire du MNA, organisée dans la capitale azerbaïdjanaise, M. Boughali a appelé à "revoir la représentativité au sein du Conseil de sécurité et son fonctionnement", et à "promouvoir les valeurs du dialogue et de la médiation pour résoudre les crises", proposant par la même la création d'un mécanisme diplomatique préventif dans le cadre du Réseau parlementaire du Mouvement des non-alignés (MNA), pour le soutien à la sécurité et à la stabilité internationales.

Afin de booster le rôle du Réseau parlementaire du MNA en faveur des causes justes et de l'instauration de la sécurité, le président de la chambre basse du Parlement à plaidé pour une gouvernance mondiale "qui instaure la justice et ne pratique pas la politique des -deux poids, deux mesures-", relevant "l'importance du multilatéralisme, comme étant l'outil de réponse aux enjeux actuels".

Il a, à ce propos, exprimé le souhait de voir le Réseau parlementaire constituer "une lueur d'espoir dans l'établissement d'un ordre international fondé sur le respect mutuel, dans le cadre de la légalité et du droit internationaux, et de la coopération socioéconomique, au sein de la paix et de l'égalité des chances".

Les défis du coronavirus, du climat et de la course vers l'armement, ou encore les tensions, les menaces terroristes et la crise en Ukraine, devraient être l'occasion de renforcer et de promouvoir l'action du Réseau parlementaire du MNA, a-t-il soutenu.

A ce titre, le président de l'APN a souligné "la nécessité d'accorder le soutien parlementaire nécessaire à ses activités", d'autant que ce réseau a joué un rôle important dans le renforcement de l'équilibre des puissances, et a appelé à "renforcer sa présence dans les différents agendas des organisations internationales et à adapter ses actions de manière à contribuer activement au renforcement de la démocratie, de l'Etat de droit et de la réalisation du développement", estimant que la réussite de ce réseau parlementaire "est tributaire de l'unité de ses membres et de leur capacité d'interagir positivement avec les développements sur le double plan mondial et régional".

Après avoir passé en revue les étapes charnières du rôle de l'Algérie dans le soutien du Mouvement des non-alignés (MNA), M. Boughali a réaffirmé "la nécessité de demeurer attaché à la question de décolonisation et de résolution pacifique des crises, et aux droits des territoires non autonomes inscrits sur la liste des territoires sous tutelle et non autonomes de l'ONU, afin de leur permettre d'exercer leur droit inaliénable à l'autodétermination conformément à la légalité internationale", insistant à ce propos sur le droit du peuple palestinien à l'établissement d'un Etat indépendant conformément aux résolutions onusiennes, ainsi que sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

Il a préconisé, dans ce cadre, "l'établissement de relations étroites et solides avec les Parlements internationaux et régionaux, en s'inspirant des principes de la Conférence de Bandung", relevant par la même "la nécessité d'intensifier la coopération dans le domaine du soutien au rôle de la femme et l'implication des jeunes dans l'élaboration des politiques nationales", conclut la même source.