Comores: FIFA - Le président de la Fédération de football des Comores reçu par Infantino

Le président de la FIFA a reçu celui de la Fédération de football des Comores à Paris, où ils ont évoqué le développement du football.

Les Comores ont créé la sensation en janvier dernier, après avoir atteint les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF pour leur première participation. Gianni Infantino et Said Ali Said Athouman ont discuté du développement du football dans le pays africain.

" Nous avons parlé de football : football aux Comores et football en Afrique. Nous avons parlé du développement du football, de la manière de mobiliser davantage de ressources et, en fin de compte, des réformes à mettre en œuvre. Nous avons donc eu une bonne discussion sur un certain nombre de sujets. ", a déclaré Athouman selon Fifa.com.

" Nous avons déjà des projets d'infrastructure qui sont en train d'être mis en œuvre. Nous avons des terrains artificiels et nous sommes en train de rénover et de mettre en place un centre de formation, une académie. Donc, même en matière de formation, il y a des projets qui vont se mettre en place. Par exemple, que ce soit les infrastructures ou la formation, ce sont des domaines dans lesquels nous recevons régulièrement un soutien de la FIFA. " , a-t-il déclaré.

" Mais nous avons encore beaucoup de projets dans ces domaines.Je dois mentionner que la plupart, ou la grande majorité de notre activité, a lieu grâce à, et est notamment financée par la FIFA et le programme Forward de la FIFA. La FIFA est donc un partenaire clé pour nous. ", a-t-il conclu.