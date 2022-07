Tunisie: Ashkal de Youssef Chebbi parmi 10 films subventionnés par le Red Sea Fund

Tunis — Ashkal, premier long-métrage du Tunisien Youssef Chebbi est parmi 10 films arabes et africains gagnants des subventions du fonds saoudien " Red Sea Fund ".

Le Fonds de la mer rouge propose un programme d'aide dédié aux réalisateurs arabes qui recevront des financements pour leurs films en post production. Ce second cycle au titre de l'année 2022 permet aux cinéastes arabes et africains d'accéder à un financement important, pour leurs projets de films.

Ashkal est une fiction qui a fait sa première mondiale à la 54ème édition de la Quinzaine des réalisateurs, section indépendante non compétitive du Festival de Cannes programmé du 17 au 28 mai 2022.

Synopsis: Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l'ancien régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution, deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire se produit, l'enquête prend un tour déconcertant.

Youssef Chebbi est auteur de deux courts-métrages, "Vers le Nord" et "Les Profondeurs" qui ont été sélectionnés dans plusieurs festivals. Avant Ashkal, il a co-réalisé en 2012 "Babylon", long-métrage documentaire qui raconte la vie et la mort d'un camp de réfugiés à la frontière tuniso-libyenne.

Cet artiste multidisciplinaire, auteur-réalisateur, musicien et producteur, est le cofondateur du Festival de musique Sailing Stones Festival, qui se déroule chaque année dans une région différente de la Tunisie.

Les dix films subventionnés dans le cadre de ce second cycle du Red Sea Fund sont des coproductions arabes et internationales. Ils'agit de cinq fictions et cinq documentaires issus de Palestine, Irak, Egypte, Arabie Saoudite, Liban, Rwanda, Bénin, Yémen et Tunisie.

Ashkal figure parmi quatre autres fictions subventionnées: Slave de Mansour Assad (Arabie Saoudite), The Burdened de Amr Gmal (Yémen), Nezouh de Soudade Kaadan (France, Royaume-Uni, Liban) et Phiona, a girl from Madrid de Mutiganda Wa Nkunda (Rwanda, Bénin, France).

Les documentaires gagnants sont: Tuk-Tuk Eye de Dhyaa Joda (Irak), The Cardinal's Arm de Fayçal Baghriche (France, Algérie), Suspended de Myriam El Hajj (Liban, France, Norvège), The Last Projectionnist de Alex Bakri (Palestine, Allemagne) et De Abdul à Leila de Leila Albayaty (Allemagne, Belgique, France, Irak).

Mohamed Turki, président du comité du Festival international de la mer rouge, a fait savoir que "plusieurs réalisateurs et producteurs ont été soutenus par le Fonds de la Mer Rouge depuis sa création."

Dans une déclaration publiée sur le site du festival, le responsable saoudien a encore souligné que " la nouvelle et passionnante pléthore de réalisateurs de la sélection apporte de nouvelles perspectives à la conversation. Ils présentent des histoires audacieuses que nous n'avons jamais vues auparavant. "

" L'industrie commence à prospérer estimant un signe encourageant de voir autant de cinéastes désireux de laisser leur emprunte, notre rôle est de nourrir et de soutenir ce mouvement", lit-on encore.

Créé début 2021, le Fonds de la mer rouge est financé par la Fondation du Festival international de la mer rouge, en Arabie Saoudite, dont la première édition a été organisée du 06 au 15 décembre dernier à Djeddah.

Ce Fonds composé de quatre cycles s'étend sur toute l'année et offre des financements à des projets aux histoires inédites. Il privilégie les idées audacieuses et originales qui couvrent un large éventail de sujets destinés à informer, éduquer et divertir.