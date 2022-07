Congo-Brazzaville: Conseil économique et social - La troisème session planche sur la formation des jeunes

Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) examine, du 29 juin au 1er juillet à Brazzaville, l'apport de l'Eglise dans la formation des jeunes, à la faveur de l'ouverture de sa troisième session ordinaire.

Différents rapports et avis de propositions des commissions seront adoptés par les conseillers. En clair, ils débattront des opportunités et défis du tourisme en République du Congo; du phénomène "bébés noirs"; de l'apport de l'Eglise dans la formation des jeunes de demain; de la consommation du bois de chauffe et du charbon ainsi que des impacts sur les écosystèmes terrestres et la santé humaine.

" Cette session va rendre compte de la vivacité de l'assemblée constitutionnelle et consultative (... ), car le Conseil est préoccupé pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux. Une session est un moment privilégié de la production, la diffusion, la discussion et des préconisations. Elle est le témoin de la contribution au débat sociétal et doit innover pour faire avancer les choses ", a commenté Louis Patrice Ngagnon, rapporteur de la session.

Pour sa part, la présidente du CESE, Emilienne Raoul, s'est réjouie de la consolidation des relations de collaboration de son institution avec l'Union des conseils économiques et sociaux et d'autres institutions similaires d'Afrique.

" Nous avons posé les bases d'une coopération avec le Conseil économique, social et environnemental de France qui assure actuellement la présidence de l'Union des conseils économiques, sociaux et institutions similaires francophones (Ucesif). Le CESE est invité à prendre part à l'assemblée générale de ladite organisation francophone ", a indiqué Emilienne Raoul. L'Ucesif constitue l'un des quinze réseaux institutionnels francophones qui collabore aussi avec l'Organisation internationale de la francophonie.

Les églises sont aussi des institutions responsables de la formation des jeunes et la présidente du CESE s'est félicitée de la forte représentativité des délégués de ces organisations à cette session.

Signalons que le CESE constitue auprès des pouvoirs publics du Congo une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques, sociales et environnementales, favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue, par ailleurs, à l'élaboration de la politique économique, sociale et environnementale.