Burkina Faso: Lutte contre l'utilisation abusive des vehicules de l'état - Le premier ministre tient le bon bout

Décidément, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, semble déterminé à réduire considérablement le train de vie de l'Etat et à mettre fin à certaines pratiques indélicates qui avaient cours dans l'Administration publique. En effet, après avoir recadré certains de ses ministres qui prenaient du plaisir à voyager même quand ce n'est pas nécessaire, il vient d'instruire le ministre de l'Economie, des finances et de la prospective, de mettre de l'ordre dans l'utilisation des véhicules et biens de l'Etat.

Il lui demande d'effectuer régulièrement et de façon inopinée, des contrôles afin de s'assurer d'une " gestion efficace et efficiente du parc automobile de l'Etat " et de " m'en rendre compte tous les mois ". Je sais qu'ils sont nombreux les Burkinabè qui, épris de bonne gouvernance comme moi, ont applaudi à la lecture de cette correspondance, tant on connaît le laxisme et la pagaille qui prévalent dans l'utilisation des véhicules de l'Etat. En effet, l'on a vu des gens, sans ordre de mission, se permettre de voyager avec des " fond rouge ".

On en voit également qui s'en servent pour aller dans des maquis ou pour faire des pique-niques avec leurs maîtresses. On voit même parfois des femmes de certains hauts placés qui s'en servent pour aller faire leurs emplettes au marché ou dans les supermarchés. C'est dire à quel point, dans ce pays-là, on n'a aucun respect pour le bien public. Certains en disposent comme d'un legs familial si fait qu'ils font tout ce qu'ils veulent avec. Sacré Burkina !

D'ores et déjà, ils sont nombreux qui font grise mine

C'est pourquoi j'encourage le Premier ministre dans ce combat qu'il entend mener jusqu'au bout. Je sais que ce ne sera pas facile. Mais il faut qu'il tienne bon. Car, l'histoire retiendra qu'il a osé là où ses prédécesseurs ont laissé faire. Pour moi, il est mieux placé pour le faire parce qu'à ce que je sache, il n'a pas de coloration politique. Je souhaite même qu'au-delà de la lutte contre l'utilisation abusive des véhicules de l'Etat, il aille plus loin en s'intéressant à d'autres pratiques peu orthodoxes qui caractérisent notre Administration.

Je veux parler des retards et autres absences injustifiés (notamment en cas de pluie) dont sont coutumiers certains agents publics qui crient à qui veut les entendre que " la Fonction publique, ce n'est pas le champ du papa de quelqu'un ". Il faut sanctionner " avec effet immédiat " pour que les uns et les autres en prennent de la graine. Cela dit, et toujours dans le souci de réduire le train de vie de l'Etat, je souhaite que le Premier ministre ordonne des contrôles dans les services publics afin d'identifier et de punir ces agents-là qui, à la descente, laissent les climatiseurs en marche, avec tout ce que cela comporte comme gaspillage d'électricité.

Il en est de même pour les dotations en carburant qu'il faut rationnaliser afin d'éviter des dérapages. Je le dis parce que de par le passé, l'on a vu des hauts commis de l'Etat qui se permettaient des excès sur le dos du contribuable. En tout cas, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, tient le bon bout. Il lui suffit d'avoir une bonne dose de courage pour réussir le combat qu'il est en train d'engager contre ceux-là que j'appelle les filoux de l'Administration publique. Je suis sûr que d'ores et déjà, ils sont nombreux qui font grise mine parce qu'ils préfèrent le désordre à l'ordre.