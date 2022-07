Cote d'Ivoire: Les parieurs qui misent sur le hockey sont souvent les plus gagnants

Vous recherchez des sports sur lesquels vous pouvez faire des paris avec plus de chance de gagner ? Dans ce cas, vous pouvez miser sur le hockey. Vous aurez plus de facilité à prédire l'issue des rencontres. En outre, ses cotes sont plus intéressantes que dans les autres sports. Découvrez plus amplement les véritables raisons de choisir le hockey pour parier aujourd'hui.

Des cotes sont plus importantes pour le hockey

Le hockey ne fait pas partie des sports les plus suivis au monde. C'est justement pour cette raison que vous devez le préférer à d'autres sports lorsqu'il s'agit de parier. En effet, puisque moins de gens s'y intéressent, ses cotes sont plus importantes que ceux des sports plus répandus comme le football. Vous trouverez régulièrement des cotes élevées pour les équipes susceptibles d'enchaîner des victoires. En effet, même les meilleures formations peuvent perdre de nombreux matchs durant une saison.

C'est ce qui rend le hockey sur glace plus intéressant. Vous pourrez faire plus de gains en misant sur le hockey que sur les autres jeux. Il faut bien sûr connaître des stratégies de mises qui vous permettront de gagner plus que de perdre. Pour faire vos paris, vous pouvez cliquer sur ce lien. Avec ce bookmaker, vous ferez vos paris plus sereinement. Il a une bonne réputation dans ce domaine.

L'issue des matchs est plus facile à prédire

S'il en est ainsi, c'est que vous avez plus de chance de remporter vos paris. Ici, il n'est pas évident que l'équipe qui a aligné de nombreuses victoires puisse remporter le prochain match. Vous devez bien connaître les statistiques de chaque équipe avant de parier. C'est pour cela qu'il est souvent conseillé aux parieurs de choisir la plus grande ligue ou celle qui est la plus médiatisée.

Aujourd'hui, c'est la NHL, la ligue anglaise qui est la plus médiatisée. En suivant cette ligue, vous ne perdrez de vue les statistiques d'aucune équipe. Il faut aussi savoir que cette ligue est la mieux cotée sur les plateformes de pari françaises. Avec ces statistiques, il ne vous sera pas du tout difficile de prédire l'issue des matchs.

Les types de paris à privilégier pour réussir vos prédictions

Avec les statistiques que vous obtenez, vous pouvez parier sur une victoire ou sur une défaite d'une équipe. Il s'agit là du pari simple. Prédire nombre de buts par quart temps est aussi un pari simple, mais ce ne serait pas dans votre avantage de choisir une telle option. N'essayez pas de prédire non plus le score d'un match. Il est très rare de réussir ces genres de paris. L'idéal ici est d'opter soit pour la victoire, soit pour la défaite d'une équipe.

Si vous vous intéressez à cela, alors, vous pouvez aussi opter pour le pari Money Line. Il n'existe pas de match nul à prédire dans le cas d'espace. À l'issue du match, il ressortira toujours un vainqueur. Ce qui rend plus intéressant ce type de pari est qu'il est bien coté. Ici, vous avez évidemment une chance sur deux de remporter votre pari.

Les parieurs apprécient beaucoup plus le pari à handicap. Ici, vous aurez à donner tout au moins un but d'avance à une équipe. Il faut garder à l'esprit que pour ce qui concerne le hockey, c'est aux équipes qui sont susceptibles de gagner qu'on attribue de faibles cotes. Vous le remarquerez souvent lorsque ces derniers doivent jouer à domicile.

Vous savez déjà certainement déjà à quelle équipe vous donnerez le ou les buts d'avance pour le prochain match. N'est-ce pas ? C'est là toute la beauté du pari à handicap. Prédire les matchs est véritablement facile ici.

Des techniques pour faire de bonnes prédictions

Pour bien prédire l'issue des rencontres dans le cas d'espèce, vous devez prendre l'habitude d'observer la majorité des matchs que les équipes ont joué avant la présente rencontre. Même si les équipes enchaînent les victoires, prenez toujours la peine de vous informer sur la forme des équipes.

Une équipe qui a joué peu de matchs dans une période donnée aura plus d'énergie pour gagner un match qu'elle doit jouer avec un adversaire dont le calendrier est plus chargé dans la même période. Vous devez aussi avoir un œil sur le niveau actuel des joueurs, surtout le gardien. En effet, c'est lui qui devra arrêter la plupart des tirs qu'enverra l'équipe adverse. Arrive-t-il à bien arrêter les tirs cette saison ? C'est la question que vous devrez vous poser avant de faire votre pari. Il est plus intéressant de miser sur le hockey que les autres sports, n'est-ce pas ?