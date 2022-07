Sénégal: Immigration irrégulière et surveillance des plages interdites - Macky instruit Antoine Diome

Le président de la République Macky Sall a abordé en conseil des ministres d'hier, mercredi 29 juin, le chavirement de la pirogue des candidats à l'immigration clandestine survenu dans la nuit du dimanche 26 juin.

Sur cette question rappelle le compte rendu de la réunion hebdommadaire, il a demandé au gouvernement et particulièrement au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, Antoine Felix Diome, "d'accentuer la lutte contre l'émigration clandestine par un contrôle renforcé des points de départ". Il l'a aussi invité en relation avec les collectivités territoriales concernées, d'accentuer la surveillance des plages non autorisées à la baignade.

Il s'indignait ainsi de la mort de jeunes écoliers au Lac Rose. Dans la même dynamique, le Chef de l'Etat demande au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye et au ministre de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, "de finaliser le dossier technique et financier relatif au lancement, dans les meilleurs délais, des travaux de la nouvelle autoroute Dakar-Tivaouane-Saint Louis".