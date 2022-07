Sénégal: Thiès - Sidiki Kaba remet des logements rénovés et des terrains à des militaires

Thiès — Le ministre des Forces armées, Sidiki Kaba, a remis jeudi les titres de 18 terrains à usage d'habitation à des militaires blessés et a réceptionné 24 logements rénovés destinés à des officiers et sous-officiers de l'Armée, à la base militaire de Thiès.

"Après les 26 (logements) livrés à des bénéficiaires heureux du Camp Général Idrissa Fall (de Dakar), la semaine dernière, nous réceptionnons aujourd'hui, 24 logements rénovés et rendus plus adaptés à nos spécificités sociologiques au profit de 8 officiers et 16 sous-officiers", a dit Sidiki Kaba.

S'exprimant lors d'une cérémonie à la base militaire Jean-Louis Tavarez Da Souza, en présence d'autorités administratives, militaires et de leurs familles, le ministre des Forces armées a loué la "politique sociale très active" des Armées au profit des militaires et de leurs familles. L'institution d'une journée de la solidarité en est une belle illustration, a-t-il dit.

"L'accès au logement est un élément très important de cette politique sociale, en ce sens qu'il participe au relèvement moral des militaires qui sont souvent l'objet d'une forte mobilité durant (leur) carrière", fait valoir Sidiki Kaba.

"Obtenir pour sa famille un logement dans le domaine militaire dans un cadre (... ) salubre et sécurisé, est très important pour le Diambar", a-t-il ajouté.

Selon lui, l'Agence pour le logement des armées (ALFA) exécute, dans ce cadre, un programme de rénovation de 116 logements, dans le domaine militaire, avec l'appui du commandement militaire.

Pour M. Kaba, "les chantiers déjà livrés et ceux en cours de finition à Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou et Thiaroye, contribueront sans nul doute au rayonnement du domaine militaire si souvent agressé".

Il en a appelé à l' "engagement" et à la "responsabilité" des bénéficiaires pour assurer l'entretien de ces maisons, dont la rénovation et la réadaptation ont coûté de "lourds investissements". Cette rigueur de permettra à l'ALFA de répondre à une demande "de plus en plus croissante et pressante".

En plus des logements rénovés, 18 militaires blessés en opération intérieure du 1-er janvier 2021à ce jour, ont reçu leur attestation d'attribution de parcelles, sur un site de 12.221 mètres carrés, situé en face du cercle mess de garnison et dénommé Cité des Diambars, a relevé le colonel Ndiagne Diouf, directeur de l'Action sociale des armées.

Le ministre des Forces armées y voit une façon de "valoriser le dévouement et l'esprit de sacrifice". "Soutenir nos blessés est une obligation morale", a-t-il souligné, tout en relevant que l'armée manifeste, par cette action, son "élan de reconnaissance et solidarité à tous ceux qui ont été douloureusement marqués dans leur chair et leur esprit".

Il a évoqué les efforts faits pour une "revalorisation régulière" des pensions d'invalidité, l'indemnisation des personnels décédés en service commandé et l'accompagnement constant des blessés.

Saluant cette action de "haute portée sociale", le ministre des Forces armées a ajouté : "Avec de telles performances, je comprends bien la récurrence des visites de délégations étrangères qui viennent s'inspirer de notre modèle de politique sociale dans les armées".