Sénégal: Le droit à l'eau et à l'assainissement au menu d'un atelier

Dakar — Un atelier sur le droit à l'eau et à l'assainissement s'est ouvert à Dakar ce jeudi à l'initiative de la plateforme des organisations de la société civile sur l'eau et l'assainissement au Sénégal (POSCEAS), a constaté l'APS.

"Des acteurs, officiant dans ces secteurs, sont formés dans le cadre du projet +Diss Eau+ (Dialogue initié par la société civile sénégalaise dans l'eau et l'assainissement), en vue de renforcer leurs capacités, leurs connaissances sur cette approche en perspective d'une duplication à grande échelle", a précisé, Frédéric Philippe Diouf, spécialiste en Droits humains.

M. Diouf, facilitateur, s'exprimait au cours de cette rencontre qui porte sur le thème : "l'approche fondée sur les Droits humains, le droit à l'eau et l'assainissement"

Il s'agit selon lui, de leur donner des connaissances, sur ce que signifie le Droit à l'eau et à l'Assainissement.

Selon lui, depuis 2010, les Nations unies ont indiqué que "l'accès à l'eau et à l'assainissement devraient être considérés comme un droit et aujourd'hui, c'est un droit humain reconnu".

A partir de là, a-t-il ajouté, cela a des implications de la part des détenteurs d'obligations (acteurs étatiques) qui ont la charge de mettre en œuvre les droits humains.

"Cependant, a-t-il souligné, la société civile doit organiser des activités de sensibilisation, de formation et de renforcement de capacités de tous les acteurs afin qu'ensemble, on puisse faire avancer le droit à l'eau et à l'assainissement".

"Toutefois, a-t-il relevé, des avancées ont été notées sur cette question au Sénégal".

"Néanmoins, le droit à l'eau et l'assainissement doit être pensé en rapport avec les droits économiques sociaux culturels. Cela suppose, des moyens et l'Etat doit faire en sorte que toute la population ait accès à l'eau et à l'assainissement", a précisé M. Diouf.

"Cela ne puisse se faire que de façon progressive car, c'est ensemble que nous pourrons faire avancer les choses" a-t-il ajouté.