Sénégal: L'axe Abidjan-Dakar demeure le socle de l'unité de l'Afrique (Adama Bictogo)

Dakar — L'axe Abidjan-Dakar demeure le socle de l'unité de l'Afrique tant rêvé et doit être la force motrice de l'intégration économique et régionale, a déclaré, jeudi, à Dakar, Adama Bictogo, président de l'Assemblée ivoirienne par ailleurs président de l'Assemblée parlementaire francophone.

"Encore aujourd'hui, l'axe Abidjan-Dakar reste le socle de l'unité de l'Afrique, tant rêvé par nos illustres prédécesseurs. Cet axe doit être la force motrice de l'intégration économique et régionale car nos deux Etats à eux seuls détiennent 60 % de l'économie de l'Union économique et monétaire Ouest africaine (UEMOA)", a-t-il déclaré à la clôture de la session unique de l'Assemblée nationale du Sénégal, dont il était l'invité.

Selon lui, cette intégration économique régionale "se renforce également par la mise en œuvre efficace et efficiente" de la Zone de Libre-échange Continentale Africaine (ZLECAF) "sous le leadership éclairé" du chef d'Etat du Sénégal et de son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara.

"Je voudrais également profiter de la solennité de l'occasion (... ), pour lancer un appel, à l'Afrique et au Sénégal pour que le dialogue, l'amour et la fraternité puissent triompher et prendre le dessus sur la violence, l'intolérance et les guerres qui sèment la désolation. Cet espoir doit partir d'un socle tissé par nos deux peuples", a-t-il dit.

"Cet espoir de voir une Afrique sans violence et pardessus tout un monde en paix, doit partir du Sénégal, le pays de la Teranga", a-t-il souligné.

Il a rappelé "les liens séculaires qui unissent nos deux patries, qui, depuis la lutte émancipatrice menée d'une commune détermination, ont su garder le ferment de cette fraternité agissante qui fait du binôme Côte d'Ivoire-Sénégal la locomotive de l'Afrique de l'Ouest".

"Comme nous le savons tous, les destins du Sénégal et de la Côte d'Ivoire sont liés depuis la lutte pour l'indépendance de nos nations. L'attachement réciproque de nos peuples respectifs n'a pas changé. Bien au contraire, les liens entre nos communautés se sont renforcés avec un taux d'interpénétration des plus élevés de notre sous-région", a déclaré Adama Bictogo.

Le président de l'Assemblée parlementaire francophone a rappelé que ces liens entre les deux Etats remontent à l'époque des présidents sénégalais et ivoiriens, Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny, tous deux décédés.

"Nous partageons avec fierté les valeurs d'hospitalité et de solidarité", a-t-il soutenu.

Sur le plan international, il a aussi évoqué les défis démographiques et sécuritaire, le changment climatique, la pandémie de Covid-19, la fracture numérique et surtout les effets collatéraux de la guerre entre la Russie et l'Ukraine.

Ces "grandes problématiques" auxquelles "nos États font face (...) ne seront efficacement adressées que si nous faisons preuve de synergie et de solidarité parlementaire", a-t-il estimé.

"Notre présence aux côtés de nos frères du Sénégal est, sans doute, la matérialisation de cette assertion. Nous vivons dans un monde inter planétaire dans lequel nos destins sont liés et aucune nation ne pourrait s'en sortir sans les autres", a ajouté Adama Bictogo.