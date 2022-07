Cote d'Ivoire: FIF-AGO - Yacine Idriss Diallo et les clubs en phase la décision du Comité exécutif

Tout est bien qui finit bien. Le Comité exécutif et les membres actifs se sont parlé et se sont compris. Réunis en assemblée générale ordinaire, ce mardi 28 juin 2022, à la salle Kodjo Ebouclé du Palais de la Culture à Treichville, les acteurs du football ivoirien se sont accordés sur l'essentiel. Faire l'économie d'une nouvelle crise et donner une chance au ballon rond de reprendre sa marche en avant.

Surtout que certains prédisaient l'apocalypse pour le nouveau président de la Fédération ivoirienne de football (FIF), président du Comité exécutif de la Fédération, Yacine Idriss Diallo (YID) et son équipe. Parce que, quatre jours avant les assises, une décision du COMEX, faisait état de ce qu'il n'y aurait pas de relégation cette saison au niveau de toutes les divisions.

Toutefois, des promotions sont enregistrées en application de la modification de l'article 38 des Statuts. La conséquence de cette décision du Comité exécutif de la FIF est que les 14 clubs ayant pris part à la Ligue 1 au titre de la saison 2021-2022 sont tous maintenus. Et pour atteindre le nombre de 16 équipes pour la saison à venir, ils seront rejoints par les premiers des poules A et B de la Ligue 2.

Ce qui a provoqué le courroux de certains acteurs qui voyaient en cette action une certaine injustice. C'est d'ailleurs la préoccupation du président de Yamoussoukro FC, Moussa Diaby, à travers son préalable. Si elle a été prise en compte, le président Yacine Idriss Diallo a souhaité que ce point soit traité en divers. Suivi par l'Assemblée, il saisit la perche pour expliquer le bien-fondé de la décision du jeudi 23 juin 2022 du COMEX.

Les explications de YID

"Pour mémoire, nous avons été élu le 23 avril dernier. Pour mémoire, nous avons pris fonction le 4 mai dernier. Pour mémoire, l'ensemble des compétitions était déjà engagé. Donc nous avons pris en marche ce qui a été mis en route par le comité de normalisation. Nous avons tenu une assemblée générale, le 11 juin, qui a décidé de la modification de la composition des différentes ligues. Avec le passage de 14 à 16 clubs en Ligue 1, la Ligue 2 a 24 et la D3 à 40.

La mise en œuvre de cette mesure nécessite un certain nombre d'adaptation pour la saison prochaine. Le comité exécutif, lors de l'assemblée du 11 juin, a décidé de consulter les clubs. Les présidents des ligues professionnelle et amateur ont rendu leurs décisions, le jeudi dernier. Ce qui a permis au Comité exécutif de prendre une décision qui s'appuie sur un certain nombre de points. Le. Premier point est que la saison sportive 2021-2022 telle que prévue par le Comité d'organisation qui était en fonction avait prévu que la saison s'arrête le 30 juin 2022.

Le deuxième point, c'est que la saison devrait faire l'objet d'un règlement spécial. Ce qui n'a pas été le cas. Lorsque les présidents des deux ligues ont fait des propositions, nous avons analysé les solutions qui s'offraient à nous'. Sur la base de la saison qui s'arrête le 30 juin, nous n'avons d'autres choix que d'arrêter la saison le 30 juin. Sur le système de FIFA Connect, il est clairement exprimé qu'après le 30 juin, les licences ne sont plus valables ", a longuement expliqué le présent du Comité exécutif de la FIF. Après donc le 30 juin, aucune compétition ne peut être organisée.

La Côte d'Ivoire ne peut donc se permettre d'organiser des barrages après cette date bien que la Ligue amateur ait fait la proposition. Et aussi après que la FIFA ait refusé à l'ASEC Mimosas de jouer des matchs après le 30 juin lorsque le club jaune et noir, pour pouvoir disputer tous ses matchs en retard, avait sollicité une dérogation via le comité de normalisation. Il était donc impossible pour la Fédération de proroger sa saison au-delà du 30 juin. Et donc l'impossibilité d'organiser un quelconque barrages.

4 nouveaux membres au COMEX

Une mise au point nécessaire qui a permis de poursuivre les travaux de la 60e Assemblée générale ordinaire de la FIF. Des assises qui ont abouti à l'élection de quatre nouveaux membres du comité exécutif. Des vingt membres à l'élection de Yacine Idriss Diallo, le 23 avril dernier, sont venus s'ajouter le président de l'EFYM Ervé Siaba et l'expert-comptable Yao Yao Georges, tous deux membres de l'équipe de Sory Diabaté.

Le COMEX enregistre l'arrivée Koffi Kouassi Jean-Jacques, président de Schadrac FC et membre de la Team Drogba. Cyrille Domoraud, président de l'AFI (Association des footballeurs ivoiriens) fait également son entrée. Conformément aux décisions de l'AG extraordinaire du 11 juin, il reste encore un membre à intégrer pour se conformer aux vingt-cinq attendus.

Les fonds COVID-19 versés

C'est donc dans une belle ambiance que la 60e Assemblée générale ordinaire, la première de l'ère Yacine Idriss Diallo. Surtout au terme de cette journée harassante, une bonne nouvelle est venue tout couronner. L'octroi des fonds COVID-19 aux clubs et groupements d'intérêt.

Cette aide de la FIFA aux associations membres a été versée suite à la normalisation des relations entre la FIF et la faitière mondiale M. Ainsi chaque club de Ligue 1 bénéficie de cinq millions de francs CFA. La Ligue 2 hérite de quatre millions pour chacune des 24 formations.

La D3 et les formations de l'élite du football féminin bénéficient chacune de deux millions. Les groupements d'intérêt n'ont pas été oubliés. Ils auront chacun un million. Les bénéficiaires rentreront au plus tard en possession de leur dû en début de semaine prochaine. Sinon, c'est prévu pour la fin de cette semaine.