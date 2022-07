Ile Maurice: Trail - Installation de signalétiques dans le Parc National des Gorges de la Rivière-Noire

La phase 1 du projet conjoint d'installation de panneaux directionnels marqueurs de kilométrage dans le Parc National a été inaugurée samedi dernier au Centre des Visiteurs de Rivière-Noire.

C'est le fruit de trois années de collaboration entre les National Parks & Conservation Services (NPCS) et Rando-Trail & Nature (RTN). Financé par la Mauritius Commercial Bank, il constitue une étape importante dans la gestion du Parc National. Celui-ci est doté désormais de plus de quarante balises qui ont été fixées aux jonctions des sentiers sur les axes principaux des itinéraires menant de Rivière-Noire à Pétrin. Elles faciliteront et sécuriseront le déplacement les visiteurs.

Un de ces panneaux d'orientation a été dévoilé au Centre des Visiteurs de Rivière-Noire lors d'une cérémonie officielle organisée samedi dernier au matin. Dans le cadre de la phase I de ce projet conjoint, les NPCS et RTN ont marqué les sentiers populaires qui relient Pétrin, de la Plaine-Champagne, au centre d'accueil des visiteurs des Basses-Gorges, à Rivière-Noire. Il existe plusieurs itinéraires pour relier les deux centres d'accueil, distants d'environ 10 kilomètres, et tous ces chemins alternatifs ont été balisés.

Il faut savoir que l'ensemble du Parc National compte plus de 150 kilomètres de sentiers qui sont en grande partie non balisés. Par voie de conséquence, les visiteurs se perdent fréquemment. Et qui plus est, ils ne savent pas avec certitude la distance ou le temps nécessaire pour se rendre d'un endroit à un autre.

Les balises installées ont été fixées dans le sol sur des bornes en béton. Elles sont faites d'un matériau réfléchissant. Ainsi, les panneaux seront facilement repérables à la nuit tombée, ce qui sera d'une grande aide si jamais quelqu'un a le malheur de s'être perdu et d'être toujours à l'intérieur du Parc National après les heures d'ouverture.

Chaque balise indique la distance à parcourir pour atteindre la destination finale ainsi que les autres itinéraires possibles. En outre, des renseignements supplémentaires figurent à côté de chaque destination et indiquent la durée et le dénivelé associés à la randonnée.

Code couleurs et code QR

Un code couleurs est associé aux différents itinéraires et permet aux visiteurs d'arriver plus facilement à la destination de leur choix. Des panneaux plus petits sont prévus sur les bornes et accueilleront les autocollants de direction lors de la tenue des courses de trail. Ainsi, il sera de moins en moins nécessaire de baliser les sentiers avec des rubans en plastique.

Chaque borne comporte également un code QR qui peut être scanné pour obtenir des informations complémentaires. Le directeur des NPCS, Kevin Ruhomaun, a donné l'assurance que "les informations fournies par le code QR seront constamment mises à jour afin que les visiteurs puissent être informés des nouveautés ou des choses spéciales à voir". "Ils peuvent également être un vecteur de communication pour les randonnées ou les événements de découverte pour des occasions spéciales", a-t-il ajouté. Kevin Ruhomaun représentait, samedi dernier, le ministre de l'Agro-industrie et de la Sécurité alimentaire, Maneesh Gobin, qui était en mission à l'étranger.

Le président de RTN, Philippe Hardy, a salué le partenariat productif avec les NPCS et la MCB. "Un grand merci aux NPCS qui facilitent les activités de trail de RTN dans le Parc National. Le partenariat qui lie RTN et la MCB est également très productif et a permis de financer ce projet, les NPCS apportant leur contribution sur le terrain dans le Parc. Nos remerciements vont aux deux organisations."

L'initiateur et le coordinateur du projet, Philippe la Hausse de Lalouvière, a mis l'accent sur l'aspect sécurité. "Les balises apporteront une sécurité supplémentaire aux visiteurs et permettront au public et aux touristes de découvrir la merveilleuse biodiversité et les paysages du Parc National. Le Parc National sert à éduquer le public et constitue un merveilleux lieu de loisirs. Sur chaque marqueur figure le logo d'une jeune randonneuse, ce qui, nous l'espérons, contribuera à l'égalité des sexes." Le secrétaire de RTN a également remercié le directeur des NPCS, Kevin Ruhomaun, ainsi que les responsables du Parc National, Paul Molee, Mario Allet et tous leurs collaborateurs. "Ils ont beaucoup contribué à la réussite du projet", s'estil réjoui.

L'honneur a échu à Véronique Adam-Boullé, Marketing Manager de la MCB, de procéder au dévoilement du panneau directionnel au Visitor's Centre de Rivière-Noire. "La MCB est heureuse de soutenir ce projet, qui a dû être retardé en raison des arrêts répétés associés à la Covid. Elle se réjouit de continuer à soutenir le trail running à Maurice, spécialité qui contribue à la santé, au sport, aux loisirs et à la protection de l'environnement au niveau national."

La phase II de ce projet de jalonnement des itinéraires en marques de balisage se déroulera dans les mois à venir. Il consistera à placer des marqueurs sur les sentiers de MareLongue, de Plaine-Champagne et de Black River Peak. La plupart des itinéraires populaires aura alors été doté d'une signalétique directionnelle, ce qui contribuera grandement à faire du Parc National un espace naturel plus sûr et plus agréable à parcourir.