Ile Maurice: Eid-Ul-Adha - La pénurie de bétail bien réelle, selon Osman Mahomed

Le député Osman Mahomed a soulevé au Parlement, mercredi soir, la question de la pénurie apparente du bétail et de son prix élevé, à moins de deux semaines de la célébration de la fête Eid-Ul-Adha. Sollicitant une intervention rapide du ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, le député a souligné que les prix fixés par les vendeurs de bétail seraient très élevés, au détriment du public : "D'après les informations que je reçois de diverses personnes qui se rendent dans les fermes pour des réservations, il y a deux problèmes : la pénurie de bétail et les prix élevés. J'ai donc jugé crucial de mettre cela en lumière", nous a affirmé Osman Mahomed.

En réponse, le ministre Callichurn a souligné au Parlement que le ministère est en train de revoir les prix réservés des importateurs de bovins et que d'après ce qui lui a été dit, il n'y aurait pas de pénurie. Réagissant à cela, Osman Mahomed a exprimé sa surprise de la réponse du ministre. "Je suis surpris d'entendre le ministre dire que nous n'avons pas de pénurie. La question que je me pose est simple. Quand on regarde la consommation annuelle habituelle à Maurice pour l'Eid-Ul-Adha, et le stock de bétail que nous avons actuellement, le calcul est simple. D'ailleurs, on apprend aussi que le ministère étudie la possibilité d'importer du bétail par avion via une autre société d'importation, ce qui confirme évidemment, selon mes informations, qu'il y a une pénurie", a-t-il déclaré.

Manque de planification

En dépit de la flambée mondiale des prix du bétail et des frais de transport, Osman Mahomed se dit préoccupé par le manque de planification du ministère et le monopole des importateurs de bétail, qui plongent les dévots dans l'angoisse chaque année avant l'Eid-Ul-Adha. "Je ne comprends pas pourquoi nous rencontrons ce problème chaque année et ce n'est qu'à la veille de la fête que tout est réglé. Il y a un problème de planification, notamment des ministères de l'Agro-industrie et du Commerce. Lorsqu'il y a une augmentation de la demande, les prix devraient idéalement baisser. Ce n'est pas qu'il y ait une pénurie d'animaux dans le monde. Nous avons un problème de planification à Maurice. Une situation de monopole n'est pas non plus dans l'intérêt des consommateurs. L'ensemble du secteur de l'importation doit être revu."

Une décision sur le prix du bœuf sur pattes devrait être annoncée par le ministère du Commerce aujourd'hui. "Ce que j'attends, c'est que les prix soient finalisés le plus rapidement possible et que tous les approvisionnements soient effectués pour que chacun puisse offrir son sacrifice le jour d'Eid-Ul-Adha", dit Osman Mahomed.