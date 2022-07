Congo-Kinshasa: Derniers hommages à Patrice Emery Lumumba à la Primature, Jean-Michel Sama Lukonde - "On succède à Lumumba, mais on ne le remplace pas"

61 ans après son assassinat, le Premier Premier Ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba a pu bénéficier des obsèques dignes de son sacrifice pour la patrie. Les acteurs politiques, les anciens-Premiers Ministres, membres de familles ainsi que les ambassadeurs accrédités à Kinshasa se sont recueillis ce mercredi 29 juin 2022 à la Primature devant la dépouille du Héros National. Installés dans le "Jardin des Premiers", à l'instar du Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde, cette cérémonie a été marquée par un culte œcuménique avec plusieurs confessions religieuses en sa mémoire et des vibrants témoignages. Arme à la main, quoi qu'il n'a pas su continuer sa lutte, on retiendra de lui un homme plein de conviction qui, dès ses premières initiatives, espérait mener le Congo vers la paix, la prospérité et à la grandeur.

" Sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Sans indépendance, il n'y a pas d'hommes libres ". Telle est la citation reprise sur la plaquette en bas de la statuette de Lumumba dans le Jardin des Premiers. C'est avec émotion que le Premier Ministre Jean-Michel Sama Lukonde a reconnu le parcours et la mort tragique de son prédécesseur, afin de rendre à la RDC son indépendance actuelle.

Il a fait mention de la volonté du Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi, qui de manière solennelle, avait pris l'engagement de rapatrier la dépouille de Patrice Emery Lumumba afin de lui offrir une sépulture digne de son sacrifice pour la patrie, conformément aux vœux de la nation et de sa famille biologique.

Toutefois, il a témoigné sa responsabilité historique d'accueillir à nouveau ce Premier Héros National, dans la prestigieuse battisse de la primature, qui lui a servi de résidence officielle. Celle qui a été témoin de son court mandant, accompagné des moments sombres et difficiles pour sa famille.

Par la suite, il a salué le courage de son très illustre précurseur et prédécesseur, d'avoir été au cœur de tous ces tiraillements et contradictions de l'histoire. par ceci, il a donné à ses co-citoyens une leçon originale, celle qui signifie qu'être homme, c'est se mettre au service des autres, par le sens de son combat qui se dévoile aujourd'hui par un Congo libre et souverain.

"Cher Patrice, ma situation est singulière, je suis troublé d'être celui qui occupe votre fauteuil en ce moment précis où vous revenez à la Primature. En effet, on succède à Lumumba, mais on ne le remplace pas. Je suis ému d'assumer la responsabilité de recevoir votre dépouille, 61 ans après votre martyr ", a déclaré Jean-Michel Sama Lukonde.

Au terme de ses propos, le Chef du Gouvernement a exhorté les membres de son gouvernement à être à la hauteur de la grandeur de l'esprit et de l'idéologie de Lumumba, mais également de la grandeur du Congo.

Ce moment a été aussi marqué par les témoignages des anciens premiers ministres dont Mabi Mulumba et Bruno Tshibala, mais aussi celui de Joseph Okito, petit-fils de Joseph Okito, un des compagnons de Patrice Emery Lumumba qui été décoré à titre posthume dans la même journée.

De retour sur la terre de ses aïeux depuis mercredi 22 juin 2022 en provenance de la Belgique, la dépouille de P-E Lumumba a été inhumée à la Place Échangeur, ce jeudi 30 juin, à l'occasion de la célébration du 62ème anniversaire de l'indépendance de la RD Congo.